Rychlá reakce. Pokles sazeb ČNB banky zohlednily snížením úroků spořicích účtů

Snižování úrokových sazeb ČNB zohledňují banky ve svých spořicích produktech. Řada z nich opět snížila základní sazby či upravila podmínky pro jejich poskytnutí. Nejvyšší sazba na spořicím účtu ale stále jen lehce převyšuje šest procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Česká národní banka ve čtvrtek opět snížila sazby o půl bodu na 5,25 procenta.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu lze aktuálně získat u Trinity bank, která nabízí 6,08 procenta do 250 tisíc korun. Pro vklady od 250 tisíc do deseti milionů platí sazba 5,58 procenta. Pro vklady nad deset milionů činí 4,08 procenta. Tato nabídka platí pro nové klienty. Trinity bank už klienty ale informovala, že od 6. května sníží úročení na 5,08 procenta.

Úrok 6,03 procenta má nedávno spuštěná Partners banka. Nestanovuje limit na maximální úročenou částku, je však nutné zaplatit každý měsíc pětkrát kartou, jinak banka po třech měsících sazbu sníží na tři procenta. U VÚB Banky lze získat na spořícím účtu úrok 5,8 procenta, kterým se úročí veškeré vklady, aniž byla stanovena jejich horní hranice nebo nějaké další podmínky. Jde o pobočku slovenské banky, a pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka daň 19 procent.

Max banka nabízí úrok 5,7 procenta platící až do 500 tisíc. Zůstatek nad tuto hranici úročí 5,6 procenta. UniCredit na spořicím účtu snížila úrok na pět procent. Jde o akci jen pro nové klienty, kteří si zároveň založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou je zaplatit alespoň třikrát kartou vydanou k běžnému účtu. Fio banka drží sazbu 5,5 procenta, kterou se na spořícím účtu úročí vklady do 200 tisíc. Banka zároveň nabízí alternativu v podobě spořicího účtu, na kterém lze využít čtyřprocentní úročení bez omezení vkladu.

Úročení snížila Air Bank, aktuálně nabízí 3,75 procenta pro vklady do jednoho milionu korun. Je však nutné pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžném účtu musí mít klient za měsíc příjem alespoň 25 tisíc. Creditas nabízí sazbu 5,2 procenta pro vklady do 500 tisíc, nad tento limit je to 2,5 procenta. mBank stále nabízí 5,5 procenta, podmínkou je ale běžný účet a volba jednoho až osmi 'cílů'. V každém lze naspořit nejvýše 100 tisíc. Úrok garantuje do konce června. Moneta Money Bank momentálně nabízí 4,6 procenta pro vklady do jednoho milionu Kč, část vkladu nad milion se úročí 0,5 procenta.

U Komerční banky se klienti mohou dostat až na sazbu 4,5 procenta. Základní úročení je dvě procenta a do 200 tisíc. Nad 200 tisíc se vklady úročí 0,01 procenta.

Klienti Raiffeisenbank mohou stále dosáhnout na sazbu pět procent, z toho základní úroková sazba je 0,1 procenta a bonusová 4,9 procenta. Ta jde získat když klienti třikrát měsíčně zaplatí kartou. J&T Banka nabízí pět procent, podmínkou je minimální vklad jeden milion.

U České spořitelny lze získat sazbu pět procent, ale do 200 tisíc. Navíc je zapotřebí mít Plus účet, internetové bankovnictví George a investovat nebo přispívat na penzijní spoření minimálně 2000 korun měsíčně. ČSOB nabízí pět procent pro vklady do 250 tisíc. Je však nutné pětkrát měsíčně zaplatit kartou a nejméně jednou za tři měsíce se podívat do ČSOB Smart. Vklady nad 250 tisíc úročí sazbou 3,3 procenta, nad milion korun 0,15 procenta.

Pokles úrokových sazeb zahájila ČNB loni v prosinci, kdy v prvním kroku snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Předtím byly sazby rok a půl v neměnné výši sedmi procent. Letos v únoru ČNB snižování sazeb zrychlila, když sáhla k poklesu o půl procentního bodu, na březnovém i květnovém zasedání stejný krok zopakovala.