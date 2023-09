Saúdové přeplatili Ronalda a spol. Liga láká méně než pátá anglická, na českou to ale stačí

Bohatá Saúdská Arábie přilákala v posledním roce do svých klubů velké fotbalové hvězdy v čele s Cristianem Ronaldem, Neymarem a Karimem Benzemou. Průměrná návštěvnost tamní fotbalové ligy ale činí méně, než chodí na zápasy páté nejvyšší anglické ligy, poznamenala agentura Bloomberg. Stále je to ale více než na českou ligu.

Nedávno zrozené saúdskoarabské fotbalové šílenství proměnilo tamní ligu v jeden z největších přestupových trhů na světě. Relativně nízká návštěvnost a mizivé příjmy z vysílacích práv ale ilustrují rozsah výzvy, kterým místní liga čelí, uvedl Bloomberg.

zdroj: FIFA, Bloomberg

Saúdská profesionální fotbalová liga má zatím v této sezóně průměr 8500 diváků na zápas. I když je to 24procentní nárůst oproti loňskému roku, je to méně než průměr pro nejstarší velšský klub Wrexham AFC, který ještě loni hrál až pátou anglickou ligu a jehož vlastníkem je kanadsko-americký herec Ryan Reynolds známý z role Deadpoola z filmů o X-Menovi, podotkl Bloomberg.

Ronaldo a spol. táhnou víc než česká liga. Ale těsně

Zápasy v anglické Premier League a německé Bundeslize pak mají v průměru 40 tisíc diváků. Saúdská liga ale přesto láká více než ta česká – aktuální průměrná návštěvnost české nejvyšší fotbalové ligy za dosud odehraná čtyři kola činí 6758 diváků a dosavadní rekord za celou sezónu drží období 1996/1997 se 7155 diváky na zápas, vyplývá ze statistik fotbalové ligy Fortuna Ligy.

Aktuální sezóna potrvá do května 2024 a bude zahrnovat další zápasy klubů podporovaných Fondem veřejných investic, což může pomoci zvýšit čísla návštěvnosti. Přesto je to skromný výsledek pro týmy v království, které od 1. června do 1. září utratilo 875 milionů dolarů, tedy zhruba 20 miliard korun, za nákupy zahraničních hráčů.

Chabé televizní příjmy

Trojnásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy, jednoho pro nejlepšího na světě a mistr Evropy z roku 2018 Ronaldo podepsal smlouvu se saúdskoarabským klubem An-Nassr FC ke konci loňského roku. Letos jej do arabské země následovali brazilská hvězda Neymar a držitel Zlatého míče Karim Benzema.

Příchody pomohly saúdskoarabské lize zajistit smlouvy na vysílání zápasů ve více než 130 teritoriích, což přineslo čtyřnásobek celkových příjmů v minulé sezóně ve výši asi 710 tisíc dolarů. To je ale stále jen zlomek oproti čtyřem miliardám dolarů příjmů z vysílacích práv v sezóně 2022/23 anglické Premier League.

„Nejsou to masivní příjmy na financování všech aktivit, které máme, ale rozhodně je to významný posun,“ řekl minulý měsíc v rozhovoru pro Bloomberg News provozní ředitel Saudi Pro League (SPL) Carlo Nohra. Růst SPL je dlouhodobý proces a neexistuje žádný stanovený časový plán, kdy se chceme dostat na hranici rentability, dodal tehdy.

Saúdskoarabský státní investiční fond, který spravuje aktiva téměř 800 miliard dolarů, má většinové podíly ve čtyřech největších klubech včetně An-Nassr. Liga chce do roku 2030 čtyřnásobně zvýšit roční příjmy na 480 milionů dolarů.

