Bitcoin oslabuje, za 24 hodin odepsal čtyři procenta a klesl na téměř dvouměsíční minimum

Cena bitcoinu se propadla téměř na dvouměsíční minimum blízko 26 tisíc dolarů (přes 563 tisíc korun). Nejznámější kryptoměna oslabuje už déle, ve čtvrtek její cena klesla pod 27 tisíc dolarů a v pátek v poklesu pokračovala. Trh s kryptoměnami se potýká s řadou problémů, například s nízkou likviditou nebo s regulačními zásahy ve Spojených státech. Náladu však ovlivňuje i makroekonomika, uvedl server CNBC.

Krátce po 13:00 SELČ bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk za uplynulých 24 hodin odepisoval asi čtyři procenta a pohyboval se kolem 26 377 dolarů. Na začátku obchodování v Evropě se kryptoměna propadla až na 26 150 dolarů, nejníže od 17. března. Druhá největší kryptoměna ether ztrácela přes tři procenta zhruba na 1767 dolarů.

Hodnota bitcoinu se od začátku roku zvýšila asi o 59 procent. Cena však podléhá silným výkyvům, které umocňuje nízká likvidita, píše CNBC.

U bitcoinu nastal „pozoruhodný pokles hloubky trhu”, konstatovala analytička Clara Medalieová ze společnosti Kaiko. Hloubka trhu označuje jeho schopnost absorbovat velké nákupní a prodejní příkazy. Pokud je hloubka trhu nízká, pak mohou relativně malé příkazy způsobit výrazný pohyb ceny na kteroukoliv stranu.

Firmy Jane Street a Jump Crypto podle agentury Bloomberg ustoupí od obchodování s kryptoměnami ve Spojených státech, a to kvůli sílícímu tlaku tamních regulačních úřadů. Obě firmy, které poskytovaly prostředky kupujícím i prodávajícím, patřily k hlavním tvůrcům trhu. Situace s likviditou by se tak mohla ještě zhoršit.

Likvidita je pro kryptoměnové trhy velkým problémem od uzavření Silvergate a Signature Bank. To byly dvě klíčové platformy, které lidé využívali k nákupům na trhu s kryptoměnami.