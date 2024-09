Kellnerová dá přes 200 milionů na pomoc po povodních

Skupina PPF a Nadace The Kellner Family Foundation darují přes 200 milionů korun na pomoc regionům postiženým povodněmi v Česku, Polsku a na Slovensku.

Skupina PPF, prostřednictvím Nadace PPF, a rodinná nadace Kellnerových poskytnou společně dar 100 milionů korun na pomoc lidem v České republice, které zasáhly ničivé povodně. Každá z nadací přispěje rovným dílem, tedy 50 milionů korun. Peníze z daru budou k dispozici neziskovým organizacím, které pomoc v postižených oblastech aktivně poskytují. Využití finanční pomoci bude koordinováno s příslušnými vládními i regionálními institucemi pro krizové situace.

Pomoc i pro Poláky a Slováky

Nad rámec společné pomoci v Česku poskytne rodinná nadace The Kellner Family Foundation také dva miliony eur na pomoc regionům postiženým záplavami v Polsku a další dva miliony eur na Slovensku. Do obou těchto zemí tak míří pomoc v celkové výši více než 100 milionů korun.

Společnosti ze skupiny PPF pravidelně podporují filantropické a charitativní aktivity ve všech zemích, kde působí. Zároveň probíhá sbírka mezi zaměstnanci Skupiny. Celková pomoc PPF tak přesahuje 200 milionů korun.

