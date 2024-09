Při povodních pomáhá sedm vrtulníků. Armáda nasadila i nový stroj UH-1Y Venom

Do zvládání důsledků povodní v Česku se zapojil i jeden nový vrtulník UH-1Y Venom, celkem armáda zatím nasadila sedm vrtulníků. Uvedla to dnes na sociální síti X. Ve spolupráci s hasiči by měl Venom přepravit vodu do Jeseníků. Vrtulníky v předchozích dnech pomáhaly mimo jiné s evakuací obyvatel v nejhůře zasažených lokalitách.

„Do zvládání povodní jsme právě zapojili nový UH-1Y Venom. Celkem už pomáhá sedm našich vrtulníků,“ uvedla armáda. „S hasiči nakládáme vodu a vyrážíme do Jeseníků,“ dodala.

Už v neděli měla armáda nasazených šest vrtulníků, vojáci za neděli z povodněmi odříznutých oblastí evakuovali 35 osob. Celkem se zapojilo zhruba šest desítek vojáků. Vrtulníky byly vyžádány v rámci Integrovaného záchranného systému, zasahovaly v Moravskoslezském i Olomouckém kraji.

Venom je jedním z 12 nových amerických vrtulníků systému H-1, jejichž nákup schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019. Poslední dorazil do ČR v červnu. Nákup v ceně 14,6 miliardy korun bez DPH, tedy zhruba 17,6 miliardy korun s DPH, obsahoval osm víceúčelových UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Vrtulníky systému H-1 v české armádě nahrazují ruské Mi-24V/35.

