Kdo všechno si příští rok připlatí?

Zvýšení odvodů pro živnostníky i vyšší paušální daň v prvním pásmu patří mezi hlavní daňové změny v nadcházejícím roce. Mění se také pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) nebo pravidla zdanění výnosů z kryptoměn. Od Nového roku se rovněž zvyšují sazby spotřební daně z tabákových výrobků i z alkoholu.

„V roce 2025 budou OSVČ s hlavní výdělečnou činností platit na sociálním pojištění 4759 korun měsíčně, což je o 23,5 procenta více než v roce 2024. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvýší na 3143 korun měsíčně, což znamená nárůst o 5,9 procenta oproti předchozímu roku,“ řekla daňová poradkyně KODAP Barbora Jeníková.

Daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars Gabriela Ivanco upozornila, že za poslední čtyři roky povinné odvody živnostníků výrazně narostly. „Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti bude nutné platit souhrnné měsíční zálohy na pojistném ve výši 7902 korun, což je téměř o 60 procent více než ještě v roce 2021,“ uvedla.

O více než tisíc korun se zvýší paušální daň

V příštím roce kvůli vyšším odvodům vzrostou i zálohy paušální daně v prvním pásmu o 1218 korun na 8716 korun. Ve zbývajících dvou pásmech paušální daně se zálohy nemění. „Pro OSVČ s nízkými příjmy přinese rok 2025 výrazně vyšší daňové zatížení. Některé OSVČ s nízkými příjmy proto mohou zvážit přechod do zaměstnaneckého poměru jako alternativní možnost, zejména s ohledem na zvýšení minimální mzdy z 18.900 korun na 20.800 korun,“ řekla ČTK Ivanco.

Příští rok se zvýší hranice, pod kterou se neplatí odvody z práce na dohodu. „Zatímco doposud se u dohod o provedení práce odvody neplatily do hranice 10 tisíc korun, nově nepůjde o pevnou částku, ale o čtvrtinu oficiálně stanovené průměrné mzdy pro daný rok, zaokrouhlenou na celé pětistovky směrem dolů. Pro rok 2025 půjde o částku 11 500 korun,“ uvedla daňová poradkyně Martina Šotníková ze společnosti Rödl & Partner.

Zároveň se v příštím roce nakonec nespustí původně plánovaný systém oznamovaných dohod o provedení práce, kdy by výhodnější pravidla odvodů platila pouze pro jednu z nich, upozornila partnerka společnosti TPA Jana Skálová. Zákonodárci o zrušení systému rozhodli kvůli tomu, že by očekávaný výnos pojistného byl nižší, než se původně očekávalo. „Jsme rádi, že nakonec zvítězilo rozumné řešení před zbytečnou administrativou,“ uvedla Skálová.

Lidé s vysokými příjmy zaplatí víc na sociálním pojištění

Limity se mění i pro uplatňování hranice pro vyšší sazbu daně z příjmu fyzických osob. S ohledem na růst průměrné mzdy se sazba 23 procent bude uplatňovat na roční daňový základ přes 1,676.052 korun, zatímco letos to bylo 1,582.812 korun. Zároveň ale vzroste maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění z 2,110.416 korun na 2,234.736 korun, takže lidé s vysokými příjmy zaplatí více na sociálním pojištění, upozornila Ivanco.

Změny přicházejí také v DPH. „Z pohledu plátců jsou rozhodně významné změny jednotlivých lhůt, ať už jde o prodloužení lhůty pro opravu základu daně ze tří let na sedm nebo naopak zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet ze tří na dva roky,“ uvedl daňový expert PwC Tomáš Vlk.

Mění se také pravidla pro registraci k DPH. Zatímco dosud vznikala povinnost registrovat se při překročení obratu dvou milionů korun za 12 po sobě jdoucích měsíců, nově se bude obrat počítat za kalendářní rok s povinnou registrací k 1. lednu následujícího roku. Zároveň zákon stanovuje novou hranici obratu 2,536.500 korun, při jejímž překročení vzniká povinnost plátcovství následující den. „Tato změna může být citelná zejména ve výstavbě a prodeji nemovitostí, kde se setkáváme s vysokými částkami a kde se zpravidla společnosti staly plátcem až po nějakém čase. Nově se však plátcem stanou ihned po překročení této hranice a budou mít povinnost zatížit další prodeje DPH,“ upozornil jednatel KODAP CL Juraj Raninec.

Nová daňová pravidla pro kryptoměny

Nová pravidla budou platit také pro danění výnosů kryptoaktiv. „Pokud fyzická osoba v daném kalendářním roce prodá kryptoměny do 100 tisíc korun, pak bude tento příjem od daně z příjmů osvobozen,“ řekl ČTK daňový poradce KODAP TAX Matěj Nešleha. Při překročení hranice 100 tisíc korun bude možné příjem z prodeje kryptoaktiv osvobodit od daně jen tehdy, pokud je člověk držel déle než tři roky.

V roce 2025 se rovněž zvýší spotřební daně z tabáku a alkoholu. U cigaret a doutníků se spotřební daň zvýší o pět procent, u zahřívaného tabáku o 15 procent. Sazba spotřební daně z lihu vzroste o deset procent. Tato zvýšení jsou součástí vládního konsolidačního balíčku, na jehož základě spotřební daně porostou i v roce 2026.