Dalibor Martínek: Češi vymírají, protože stát vsadil na staré

Je vymírání Češek a Čechů překvapením? Podle komentátora byznysového portálu newstream.cz Dalibora Martínka je to logický důsledek politiky státu, který prosazuje zvyšování starobních penzí na úkor jakékoli jiné sociální politiky.

Čechů se za první tři čtvrtletí narodilo o šest tisíce méně než za stejné období loňského roku. Konkrétně to bylo 64 tisíc. Loni 70 tisíc. Za tu dobu zemřelo 82 tisíc lidí, stejně jako loni. Takže je nás letos o osmnáct tisíc méně. Vloni ubylo 12 tisíc obyvatel, tolik zpráva statistiků.

Za posledních pět let se zvýšily důchody o 46 procent. Stát na ně za letošní rok dá přes sedm set miliard korun. Od příštího roku to bude o 358 korun měsíčně na důchodce víc, tedy celkem pro stát o deset miliard za rok víc. Za stejnou dobu vzrostly mzdy o 33 procent. Kumulovaná inflace přitom představovala zhruba 40 procent. Jinými slovy, stát důchodcům bohatě vykompenzoval inflaci (volby), a pracující v tom nechává vykoupat. Kromě milionu státních zaměstnancům, kterým pravidelně valorizuje, od příštího roku o sedm procent.

Do zoo za stovku nebo tisícovku?

A nejde jen o abstraktní data. Jde o konkrétní situace a platby. Vstup pro rodinu do pražské zoologické zahrady stojí tisíc korun. Pro seniora 150. Výjezd lanovkou na Sněžku vyjde rodinu na 1060 korun, když má dítě 12 let a starší, 1220 korun. Seniora 330 korun. A tak dále.

A to raději vynechme hypotéky a jejich splátky, které má asi pětina obyvatel. A to se rychle blíží období refixací nejběžnějších, pětiletých hypoték, jejichž boom byl v roce 2021, ale už před pěti lety začínal náběh. Teď je bude potřeba obnovit, a měsíční splátky se jistě zvýší.

Neodvážní politici

Jaké jiné odpovědi jsou ještě potřeba na otázku, proč se v Česku rodí málo dětí? Stát vsadil na starší generaci. Žádný politik není dost odvážný, aby si zadal s největší voličskou skupinou. Kdo bude živit současné čtyřicátníky a padesátníky, až budou v důchodu, není moc jasné. Ani Jurečkova „reforma“ penzí na tuto otázku neodpovídá.

Nejlepším receptem na to mít děti je mít hodně peněz. Budou děti jenom pro bohaté? Nežene to společnost k dravčímu způsobu přemýšlení, vydělat za každou cenu a na každém?

Mít děti je odvaha

Říká se, že nejlepší zabezpečení na stáří jsou vlastní děti. Co dělat, když děti nejsou? Mít děti je nyní totiž odvaha. Musíte finančně přetrpět osmnáct let, hodně si odepřít, hodně investovat. Mezitím celou dobu platit odvody na důchodce.

Pokud by chtěl stát dělat prorodinnou politiku, neměly by to být přídavky na děti. Ty by zase musel zaplatit jejich rodič na daních. Spíš větší slevy, nízkoúročené půjčky velkého rozsahu. Pořádná reforma penzí. Třeba, že by si lidé museli spořit na stáří sami, valorizace penzí by zamrzla. Víc peněz by dostali jen potřební. Ale na to není odvaha. To raději budeme v klidu vymírat, číst si o tom články, důchodci můžou jezdit na dovolené a mladí žít single.

