Cigarety jsou out. Výrobce Marlboro zavře dvě továrny v Německu

Společnost Philip Morris International (PMI), výrobce cigaret Marlboro, zavře dvě továrny v Německu. Může za to pokles poptávky po cigaretách v posledních letech, který by měl pokračovat i nadále, a také nižší poptávka po tabáku k ručnímu balení cigaret. Uvedla to agentura Bloomberg.

Firma uzavře v první polovině příštího roku závod v Berlíně, kde vyrábí cigarety, a v Drážďanech, který vyrábí tabák. Oba závody mají celkem 372 zaměstnanců.

PMI patří mezi firmy, které se snaží přesunou své zákazníky k alternativním výrobkům, jako jsou e-cigarety, zahřívaný tabák a nikotinové sáčky. Stanovila si cíl, aby do roku 2030 činily alternativy cigaret dvě třetiny jejího prodeje.

Philip Morris má závod také v České republice, v Kutné Hoře, kde vyrábí především cigarety různých značek, které jsou určeny nejen pro český trh, ale také pro export do dalších zemí. V posledních letech se firma zaměřuje i na výrobu produktů s nahřívaným tabákem, jako je značka IQOS. V Česku zaměstnává přes 1000 lidí.

