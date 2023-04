Jak přečkat zamrzlý trh? Být investorem dluhu, radí experti

Vysoké úrokové sazby, obezřetnost bank a nejisté výhledy ekonomiky. To jsou faktory, které nahrávají alternativním formám investování. O příležitostech v této třídě aktiv budou diskutovat experti na další Investiční snídani, kterou pořádá společnost EMUN ve spolupráci s hlavními partnery KPMG ČR a PPF bankou.

Roste počet firem, které zdroje pro rozvoj svého podnikání hledají jinde než v bankách. Co je alternativní dluh, proč jeho popularita sílí a pro koho je takové financování ideální? A co je Private Credit? Odpovědi přinese Investiční snídaně s názvem „Alternativní financování aneb jak přečkat zamrzlý trh?“, která se uskuteční 26. dubna.

„Průchod dnem ekonomického cyklu máme teprve před sebou, připravme se na to, že než se situace zlepší, čeká nás ještě ekonomicky nepříznivé období,“ říká Ľuboš Mokráš, makroekonomický analytik PPF banky. Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém nejnovějším výhledu zhoršil odhady pro českou ekonomiku. Ta letos podle fondu klesne o 0,5 procenta, zatímco celosvětový růst letos zpomalí na 2,8 procenta.

Dobře MMF nevidí ani šance na návrat české inflace na jednocifernou úroveň, pro letošní rok očekává její průměrnou hodnotu 11,8 procenta. Globální inflace by přitom měla zpomalit na 7,0 procenta.

Nejisté výhledy ekonomiky, vysoké úrokové sazby a obezřetnost bank jsou ale také faktory, které nahrávají alternativním formám investování.

Partner investiční společnosti EMUN Leoš Jirman nepředpokládá pokračování loňského tempa ve zvyšování úrokových sazeb u nás ani v rozvinutém světě: „Události v bankovním sektoru zpřísnily finanční podmínky, což dává centrálním bankám možnost trochu si v jejich boji s inflací vydechnout,” uvedl.

Zamrzlý trh

„Vysoké úrokové sazby vedou k pasivitě bank a způsobují credit crunch. Společnosti musí hledat alternativu - tou je private credit,“ naznačuje směr, kterým se dnes mnohé společnosti vydávají, Jaroslav Ton, CEO 4Trans Factoring. A za pravdu mu dává také Managing Partner Nation 1, Jaroslav Trojan: „Venture kapitál je v nejistých časech atraktivním zdrojem financování pro start-upy. Během ekonomických propadů vznikaly úspěšné technologické firmy Klarna, TransferWise, Zalando nebo Delivery Hero.“

Nejistý makroekonomický vývoj a přísnější proces schvalování antimonopolními úřady srazil celosvětovou aktivitu na poli fúzí a akvizic v letošním prvním čtvrtletí na nejnižší hodnotu za víc než desetiletí. V regionu ale trh M&A úplně nezamrzl. „I přes pečlivější zvažování parametrů jednotlivých transakcí vidíme pokračující aktivitu investorů a prodávajících na M&A trhu,“ hodnotí situaci Josef Sklenář, Associate Director, KPMG ČR.

Podle dalšího partnera EMUNu Filipa Saviho důsledkem toho je, že napříč kapitálovým trhem sílí využívání alternativních dluhových strategií.

Co je alternativní dluh?

Co je alternativní dluh, proč jeho popularita sílí a je možné se tohoto trendu efektivně zúčastnit? To se diskutující chystají vysvětlit na Investiční snídani, která se bude konat ve středu 26. dubna od 9:00. Živý přenos z akce budete moci sledovat na webu investicnivyhledy.cz, ale také ne portálu newstream.cz, který je mediálním partnerem akce.

Investiční snídaně jsou určeny investorům a všem, které zajímá dění a předpokládaný vývoj v ekonomice a na kapitálových trzích. Navazují na konferenci Investiční výhledy a přinášejí pravidelný makroekonomický výhled a tržní update ve spojení s panelovou diskusí na vybrané aktuální téma.

