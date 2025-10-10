Hudeček vysoudil miliony od státu v kauze opencard
Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun. Jde o ušlý zisk za léta, kdy byl trestně stíhán v kauze Opencard. Informovala o tom Česká televize (ČT). Rozsudek zatím není pravomocný.
Ušlý zisk podle soudu představuje částku, kterou mohl Hudeček získat jako předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva, kdyby nebyl stíhaný. „Žalobci bylo přiznáno odškodnění ve výši 1 274 019 Kč,“ uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.
Hudeček čelil obvinění mezi lety 2013 a 2020, spolu s ním i nynější pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a další tehdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, která tehdy vlastnila práva k městské kartě Opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.
Pražský městský soud radní nejprve dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce, který podle pozdějších zjištění zkreslil protokoly z jednání, soud obžalované osvobodil. Podle pravomocného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale v souladu s odbornými stanovisky.
Hudeček, který letos v červnu nastoupil na ministerstvo pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce výstavby a veřejného investování, požadoval od státu za své stíhání celkem 7,6 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti se mu už dříve omluvilo a vyplatilo milion korun, další nároky Hudeček uplatňuje soudní cestou.
Městský soud v Praze bude navíc ještě rozhodovat o jeho odškodnění za nemajetkovou újmu. Obvodní soud pro Prahu 2 mu už v roce 2024 přiznal zhruba 763 tisíc korun, odvolací soud částku snížil o 200 tisíc. Nejvyšší soud však nedávno vyhověl Hudečkovu dovolání a spor vrátil zpět k pražskému městskému soudu.
