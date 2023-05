Fed se chystá zvýšit sazby. Bude to naposledy až do příští bubliny

Americká centrální banka již ve středu oznámí nové hodnoty základních úrokových sazeb. Očekává se, že sazby porostou, a téměř unisono zní, že nárůst bude činit 25 bazických bodů. Zároveň se téměř všichni shodují na tom, že v aktuálním cyklu půjde o poslední zvýšení sazeb. Důvod? Strach z finanční stability.

Pět procent. Na takovou úroveň téměř s jistotou zítra vystoupají úroky americké centrální banky. Půjde o další zvýšení v řadě, tentokrát o 0,25 procenta. A je téměř jisté, že pokud nenastane nic neočekávaného, půjde o poslední zvýšení sazeb v tomto cyklu.

Sofiina volba pro bankéře

„Fed se ocitl v situaci, kterou bych označil za ‚Sofiinu volbu‘. Na jedné straně má stále ještě dost vysokou inflaci, na straně druhé ale obavy o finanční stabilitu, které způsobily problémy amerických regionálních bank. Pokud by tyto se tyto problémy dál projevovaly, myslím, že by Fed volil zachování finanční stability,“ uvedl na konferenci Jak investovat v době vysokých úrokových sazeb hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Podle něj se po týdenní bankovní krizi, při níž skončily tři americké banky a švýcarskou Credit Suisse převzala konkurenční UBS, se značně proměnila očekávání vývoje sazeb Fedu. „Do poloviny března se očekával další postupný růst a kulminace na přelomu srpna a září na úrovni těsně pod 5,75 procenta. Nyní se očekává poslední nárůst na počátku května, maximální úroveň pět procent – a potom pokles,“ představil Sklenář odhady trhů.

Množství peněz klesá

Změny v očekávání očekává také Ĺuboš Mokráš z PPF Banky. Také podle něj Fed na aktuálním zasedání zvýší sazby o 0,25 procenta. Evropská centrální banka pak podle něj bude zvyšovat sazby dokonce ještě dvakrát. Podle Mokráše to však neznamená jednoznačné rozvolnění měnové politiky.

„Domnívám se, že Fed i ECB budou alespoň částečně v přísnějším režimu pokračovat. Budou to však provádět prostřednictvím snižování měnových bilancí,“ vysvětlil Mokráš na Investiční snídani pořádané společností EMUN. Mokráš pak na aktuálních grafech ukázal, že obě vlivné centrální banky nákupy dluhopisů již omezují.

Právě snižování peněz v ekonomice pak může podpořit kýžené ochlazování ekonomiky, kterým centrální banky chtějí srážet inflaci. A Fed i ECB v tom jsou poměrně úspěšní. Americká inflace klesá devět měsíců v řadě a aktuálně je na 5 procentech. V eurozóně pak je inflace aktuálně 6,9 procenta, ovšem klesla z úrovně 8,5 procenta v předchozím měsíci.

Na vrcholu cyklu

Zastavení růstu úrokových sazeb naznačuje blížící se obrat na finančních trzích. Právě vysoké úroky dusily firmy v expanzích, což se projevovalo zejména na takzvaných růstových akciích. Spadají sem zejména technologické akcie.

Přesto se ekonomové shodují na tom, že nelze očekávat radikální pokles sazeb až k nulovým hodnotám, které centrální banky naordinovaly globální ekonomice po minulé finanční krizi. Aktuálně se očekává, že by sazby u klíčových centrálních bank měly ve střednědobém výhledu klesnou do pásma mezi tři až čtyři procenta.

