Dolar zažívá nejlepší období od osmdesátek. Změnit to mohou prezidentské volby

Posilující dolar vládne trhům. Navíc to vypadá, že ještě minimálně nějakou dobu silný zůstane. Změnit by to však mohl výsledek podzimních prezidentských voleb. Především v případě vítězství Donalda Trumpa.

Analytici loni nad dolarem už pomalu lámali hůl. Jenže na rozdíl od toho, co mnozí na Wall Street očekávali, chytla americká měna letos svěží vítr. Překvapivě vyšší inflační čísla donutila investory, aby zrušili sázky na letošní snížení sazeb.

Vůči americké měně za poslední rok oslabila i tuzemská měna. „Česká koruna k americkému dolaru za poslední rok oslabila především vlivem rostoucího úrokového diferenciálu, který věští i rozdílný vývoj v ekonomice,“ říká analytik BHS Timur Barotov. „Ekonomika Spojených států se drží pevně na nohách i přes vysoké úrokové sazeb,“ doplňuje.

Zlatý standard

Měřeno dolarovým indexem je dolar stále mírně pod svým vrcholem z roku 2022, kdy americká centrální banka (Fed) začala rychle zvyšovat úrokové sazby. Zůstává však historicky silný. Očištěn o inflaci je jen 10 procent pod úrovní své hodnoty od okamžiku, kdy Richard Nixon ukončil směnitelnost zlata v roce 1971 a tím skončil takzvaný zlatý standard. Dolar tak zažívá nejlepší období od 80. let minulého století, kdy Fed vedl Paul Volcker, slavný jestřáb mezi centrálními bankéři.

Tehdy, v roce 1985, dolar posílil natolik, že se američtí politici začali obávat negativního dopadu na domácí exportéry. Dohodli se tak na koordinaci jeho oslabení se zástupci Velké Británie, Německa, Francie a Japonska v hotelu Plaza v New Yorku. Do roku 1988 dolar ztratil třetinu své skutečné hodnoty.

Prezidentské volby zamíchají kartami

Něco podobného by se v menším měřítku mohlo opakovat i letos, zvláště pokud Donald Trump vyhraje v listopadu prezidentské volby, píše deník The Wall Street Journal. Jeho ekonomičtí poradci v minulosti prosazovali slabší dolar, aby se snížil americký obchodní deficit, zejména ve vztahu k Číně.

Historie se nikdy přesně neopakuje a investoři by neměli čekat na monumentální výprodej dolaru, který následoval po schůzce zástupců výše uvedených států v hotelu Plaza, který kdysi patřil Donaldu Trumpovi. Ale ani by neměli předpokládat, že americká měna může růst navždy.