Důvěra v českou ekonomiku klesá, stahuje ji dolů průmysl i obava z Trumpových cel

Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila. Jedná se ale spíše o korekci listopadového nárůstu než o trvalejší změnu trendu k horšímu. Nálada spotřebitelů zůstává z dlouhodobého hlediska, na poměry uplynulých dvaceti let, mírně nadprůměrná.

Spotřebitelé se díky odeznění mimořádně vysoké inflace a obnovení růstu reálných mezd letos osmělují k vyšším útratám, zůstávají však opatrní. Jejich reálné příjmy stále zůstávají pod úrovní roku 2019, navíc vnímají problémy, jimž ekonomika čelí, například v oblasti průmyslu. To vše nedovoluje jejich náladě se zlepšit výrazněji.

Klesá rovněž nálada podnikatelů, a to kvůli zhoršení důvěry průmyslníků, které není s to kompenzovat příznivější vývoj v dalších sledovaných oblastech podnikatelské sféry, tedy v obchodu, službách a stavebnictví. Podnikatelům v průmyslu dělá vrásky na čele neutěšený stav německé ekonomiky, ale i hrozba cel zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, která by dále ochromila poptávku po tuzemském průmyslovém zboží. Úrokové sazby České národní banky zůstávají i přes pokles uplynulých dvanácti měsíců o tři procentní body nadále poměrně vysoké, což také tedy průmyslu příliš nepomáhá.

Celková důvěra v českou ekonomiku v prosinci meziměsíčně klesla o 0,5 procentního bodu na 97,5 bodu. Pesimističtější byli v porovnání s listopadem podnikatelé i spotřebitelé, uvedl Český statistický úřad. Důvěra v ekonomiku je přesto na vyšší úrovni než byla před rokem, kdy měl její souhrnný indikátor hodnotu 93,8 bodu.

Indikátor důvěry podnikatelů se v prosinci meziměsíčně snížil o 0,4 bodu na 96,9 bodu. „K prosincovému mírnému poklesu důvěry v podnikatelské sféře přispěl zejména pokles poptávky v odvětví průmyslu a s tím úzce související nižší očekávané tempo růstu výrobní činnosti v příštích třech měsících,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

