Desetitisíce Čechů stráví velikonoční volno u moře

Cestovní kanceláře letos hlásí meziročně až dvojnásobně vyšší poptávku u velikonočních zájezdů k moři. Češi se nejčastěji zajímají o Egypt, Tunisko, Kapverdy, Spojené arabské emiráty nebo Omán.

Velikonoce v Česku patří k oblíbenému termínu dovolených. Odjezdy Češi nejčastěji směřují na Zelený Čtvrtek, který tento rok připadá na 6. dubna, a vrací se před koncem volna 11. dubna. Vyplývá to z ankety mezi prodejci zájezdů.

Podle průzkumu ERV Evropské pojišťovny vyrazí tyto Velikonoce k moři více než 100 tisíc klientů CK Čedok, Fischer a Blue Style. Mezi vyhledávané destinace patří Egypt, Tunisko, Kapverdy, Spojené arabské emiráty nebo Omán, uvedla firma. „Letošní zájem je dokonce dvakrát vyšší než loni a také výrazně vyšší než byl před covidem,” řekl mluvčí Fischer Jan Bezděk. Část klientů podle něj odletí také na vzdálenější Kubu a Mauricius.

Dvojnásobnou poptávku proti minulému roku letos zažívá i CK Blue Style, řekla mluvčí Ilona Topolová. „Pár míst ještě zbývá, jinak jsou ale termíny kolem velikonočních svátků vyprodané,” doplnila. V době Velikonoc firma organizuje tento rok první zájezd na tuniský ostrov Djerba, uvedla.

Na skok do evropských metropolí

V Čedoku mají klienti dvakrát větší zájem o poznávací pobyty než loni, vedou například ty do Londýna, Paříže, Říma nebo Dubaje. „Kromě známých památek lákají v tomto období rodiny s dětmi různé zábavní parky. U Paříže například Disneyland nebo Asterix park, v Londýně filmová studia Harryho Pottera a v Dubaji květinová zahrada, komplex atrakcí i aquaparků Dubai Parks nebo třeba Legoland,” uvedla mluvčí Kateřina Pavlíková. Vyšší je podle ní letos zájem také o dovolenou v exotice. Stále se však ještě rezervují lyžařské pobyty, doplnila Pavlíková.

Klienti Travel Family v posledních letech o Velikonocích rádi vyrážejí do Chorvatska, kde se často věnují cyklistice, řekla ředitelka Blanka Hrubá. „Někteří také neplánují cestovat do zahraničí, ale zakoupili si pobyt v České republice, často spojený s wellness či turistikou,” uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. Polovina klientů se podle ní o letošních svátcích chystá na týdenní dovolenou. Pětinový nárůst v prodejích letenek proti loňsku pak pozoruje Letuška.cz, Češi o Velikonocích zvolili Malagu nebo New York, řekl ředitel Josef Trejbal.

Wellness a spa pobyty

Přes portál Slevomat.cz si Češi zájezd koupili například i do Rakouska, Německa či Polska. Prodeje jsou proti minulému roku o desetinu vyšší, uvedl ředitel Ladislav Veselý. „Velikonoce se staly jedním ze svátků, kterému Češi věnují zvýšenou pozornost pro cestování. Dopomohlo k tomu to, že Velký pátek se stal před několika lety státním svátkem. Tehdy to znamenalo velký skok v prodejích, který se od té doby drží,” doplnil. Za velikonoční pobyt podle něj zákazníci utratí kolem 6000 korun, meziročně o desetinu více.

Přes portál Spa.cz a Hotel.cz si letos Češi rezervovali i velikonoční balíčky s degustačním menu nebo výlety do moravských sklípků. Do Česka naopak o svátcích přijedou turisté z USA, Německa nebo Itálie, řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Pražské hotely podle něj budou obsazeny z 85 procent, tedy o něco více než loni.

