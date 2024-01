Dělníci si stěžovali na nízké platy v Tesle. Musk musel připlatit

Elon Musk bojuje kvůli Tesle s odbory na mnoha místech. V kalifornské fabrice ustoupil a dělníkům připlatil.

Reklama

V továrně na montáž Tesly v kalifornském Fremontu se objevily plakáty, že firma tento měsíc zvýší mzdy mnoha zaměstnancům v továrnách po celých Spojených státech. O plakátech informovaly Bloomberg a CNBC.

Zvýšení následuje poté, co odborová organizace United Auto Workers oznámila, že po významných vítězstvích tří velkých detroitských automobilek bude usilovat o organizaci alespoň jedné továrny Tesla.

Jeden ze zaměstnanců ve Fremontu podle amerických médií potvrdil, že informace o mzdových tarifech pro rok 2024 byly distribuovány na pracovišti a že společnost nedávno provedla jejich zvýšení.

Retro: Jak vypadala Tesla, když ji skoro nikdo neznal Enjoy Kalifornská Tesla je nejdražší automobilkou světa a stala se ikonou. Přitom v roce 2010 sjel z její výrobní linky teprve tisící kousek sportovního modelu Roadster a měla jen pár showroomů v Kalifornii. Tereza Zavadilová Přečíst článek

CNBC uvádí, že již minulý měsíc informovala, že také zaměstnanci společnosti Tesla v továrně na baterie ve Sparks v Nevadě se dozvěděli, že se jejich hodinové sazby v lednu zvýší o deset procent. Sektorové odbory United Auto Workers se snaží už delší dobu do Tesly dostat - musejí ale na svou stranu získat sedmdesát procent zaměstnanců.

Dělníci se osmělují

„Tesla nyní jde ve stopách Toyoty, Hyundai, Volkswagenu a téměř všech ostatních automobilových společností. Ty zvyšují mzdy poté, co jsme k tomu přesvědčili tuto velkou trojku. Všude se začínají stavět na vlastní nohy i automobiloví dělníci, kteří nejsou členy odborů,“ uvedl odborářský lídr Shawn Fain v prohlášení. Automobilka by se podle odborů měla snažit mnohem víc.

Elon Musk se dlouhodobě střetává s odbory. Na listopadovém summitu DealBook 2023 v New York Times řekl: „Nesouhlasím s myšlenkou odborů, která vytváří ‚něco jako panstvo a sedláky’”.

Národní rada pro pracovní vztahy (National Labor Relations Board) zjistila, že Tesla vícekrát porušila federální pracovní zákony. V roce 2018 Musk například na Twitteru napsal, že zaměstnanci továrny Tesla ve Fremontu přijdou o akciové opce, pokud se sdruží v odborech. Federální odvolací soud rozhodl, že jeho tweet představoval nezákonnou hrozbu.

Tesla na dva týdny zastaví výrobu v berlínské továrně. Chybějí jí díly Zprávy z firem Berlínská továrna americké automobilky Tesla od 29. ledna na dva týdny zastaví většinu výroby, chybí jí díly. Podle agentury DPA o tom ve čtvrtek večer informoval americký výrobce elektromobilů. Důvodem odstávky je narušení dodavatelských řetězců kvůli útokům jemenských povstalců podporovaných Íránem v Rudém moři. ČTK Přečíst článek

Prezident Joe Biden dříve uvedl, že podporuje snahy o organizování pracovníků v závodech, které zatím neuznávají odbory. Do této skupiny patří i Tesla a Toyota.

Společnost Tesla čelila problémům s odbory i v Evropě. Deník The New York Times uvedl, že nejméně 15 odborů se připojilo ke stávkám IF Metall, aby „přiměly Teslu vyjednat kolektivní smlouvu, která by stanovila mzdy a benefity odpovídající normám v celém odvětví ve Švédsku“. Agentura Associated Press uvedla, že velké penzijní fondy ve Skandinávii požádaly společnost Tesla, aby přehodnotila svůj přístup ke spolupráci s odbory a kolektivním smlouvám.