Tesla na dva týdny zastaví výrobu v berlínské továrně. Chybějí jí díly

Berlínská továrna americké automobilky Tesla od 29. ledna na dva týdny zastaví většinu výroby, chybí jí díly. Podle agentury DPA o tom ve čtvrtek večer informoval americký výrobce elektromobilů. Důvodem odstávky je narušení dodavatelských řetězců kvůli útokům jemenských povstalců podporovaných Íránem v Rudém moři.

„Kvůli chybějícím dílům jsme nuceni v období od 29. ledna do 11. února výrobu automobilů v gigafactory Berlin-Brandenburg s výjimkou některých úseků zastavit,“ informovala Tesla v prohlášení. „Od 12. února bude výroba v plném rozsahu obnovena,“ dodala. Agentura Reuters píše, že Tesla je první firmou, která informovala o přerušení produkce kvůli situaci v Rudém moři. Další společnosti včetně čínské automobilky Geely nebo švédské nábytkářské firmy Ikea varovaly před zpožďováním dodávek.

Tesla vysvětlila, že napětí v Rudém moři a s ním spojené přeložení námořních cest mezi Asií a Evropou přes mys Dobré naděje mají dopad i na její továrnu u Berlína. „Kvůli výrazně delším časům na dopravu vzniká mezera v dodavatelských řetězcích,“ doplnila firma.

Od začátku války Izraele proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy jemenští povstalci Húsíové v Rudém moři napadají lodě, které mají podle nich nějaké vazby na Izrael. Velké námořní přepravní společnosti se proto této důležité obchodní cestě procházející i přes Suezský průplav, kudy vede nejrychlejší spojení mezi Asii a Evropou, ve stále větší míře vyhýbají. Spojené státy a Británie v noci na dnešek proti Húsíům zahájily odvetné údery.

Tesla otevřela svůj první evropský závod před necelými dvěma lety:

V závodu Tesly v Grünheide u Berlína se elektromobily vyrábějí od března 2022. V továrně pracuje okolo 11 500 lidí. V současnosti se v ní vyrobí více než 250 tisíc aut ročně, v budoucnu firma plánuje svoji kapacitu několikanásobně navýšit.

Analytici podle agentury Reuters očekávají, že zhoršená bezpečnostní situace může mít vliv i na další výrobce aut, kteří spoléhají na dodávky dílů z Asie, zejména z Číny. „Tesla je odkázaná na Čínu co do součástek k bateriím, které je třeba dovážet do Evropy přes Rudé moře, což pro výrobu v Evropě neustále znamená riziko,“ řekl Sam Fiorani ze společnosti AutoForecast Solutions, která sleduje výrobu v automobilovém průmyslu a jeho dodavatelské řetězce.

Jak vypadaly první Tesly? Podívejte se:

Výrobci elektromobilů a analytici v posledních měsících upozorňují, že prodeje v této branži nerostou tak rychle, jak se doufalo. Některé společnosti kvůli tomu snižují ceny ve snaze podpořit poptávku, na které se negativně podepsala ekonomická nejistota.

