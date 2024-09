Ohlídejte si, zda máte dobré pojištění dětí. Na fatální úrazy často nestačí

Podle statistik tuzemských pojišťoven jsou čeští rodiče v pojištění dětí zodpovědní, ne vždy ale pojistky aktualizují podle změn v rodině. Revize pojistky je však nutná vždy při změně životního stylu a sportovních aktivit dítěte. A nejde jen o úrazy. Přečtěte si, na co byste neměli v dětské pojistce zapomenout a proč se nespoléhat jen na to, zda je pojištěná škola či kroužky.

V poslední době v Česku nebývale narůstá počet úrazů u dětí, a to nejen ve školách, ale i mimo výuku. Počty úrazů, které skončí ošetřením na ambulanci už přesahují 600 tisíc ročně a minimálně 20 tisíc dětí musí být dokonce hospitalizováno a mnohým z nich zůstávají podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) pak po zranění i trvalé následky na zdraví. V covidovém období, kdy děti kvůli distanční výuce pobývaly mnohem více doma než nyní, úrazovost logicky klesala. V poslední době ale trend jednoznačně nabral opačný směr.

Stačí se spoléhat na pojistku školy?

Školy a některé kroužky na pojištění dětí sice pamatují, ale není to všude automatické a vždy v dostatečném krytí všech rizik. Pojištění ale navíc není pro školy povinné, jak upozorňují zástupci všech oslovených tuzemských pojišťoven. „Školy mohou mít pojištění odpovědnosti, které může pokrývat náklady na léčbu a odškodnění v případu úrazu žáka, toto pojištění však nemají školy povinnost sjednat. Náklady za případný úraz a léčbu mohou rodiče nemile překvapit,“ poznamenává Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Podle Lenky Tenglerové z Generali České pojišťovny si základní školy v Česku obvykle sjednávají pojištění odpovědnosti v rámci pojištění podnikatelů. Běžně pak limit plnění podle ní bývá 5 milionů korun. Stále častěji si nyní školy už pořizují pojištění i na vyšší limity plnění 15 milionů korun a více. „Poptávka po tomto limitu nastala zejména po medializovaném případu tonoucího chlapce během školního výletu z Cizkrajova,“ dodává Tenglerová.

Spoléhat se na školní pojistku ovšem není dobré ani kvůli tomu, že jako rodič nemáte žádné bližší informace o tom, na jaké limity je školní pojistka uzavřena. Další problém může nastat, pokud se úraz či krádež osobních věcí dítěte nenahlásí okamžitě ještě ten samý den, kdy se to stalo ve škole, jak upozornila třídní učitelka H. rodiče na schůzkách v ZŠ Věry Čáslavské v Praze první školní den. Pojišťovna školy také většinou nehradí podle ní ani ztrátu předmětů, které nesouvisí bezprostředně s výukou. To se primárně týká elektroniky jako jsou mobily, chytré hodinky nebo třeba dražší oblečení.

Dalším důvodem, proč se nespoléhat na školní pojistku, je i to, že děti se pohybují přes den i mimo školní prostředí, kde by jim školní pojistka stejně nepomohla. „V případě akcí, kroužků a výjezdů organizovaných v rámci nějaké instituce by se ale stejně měli rodiče vždy zajímat, jak jsou pojištěny, a to nejen druhově, ale i podle výše pojistných částek. A o totéž by se měli zajímat i u školy,“ zdůrazňuje Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

Co by měla obsahovat dobrá pojistka dítěte

Děti můžete pojistit několika způsoby. Můžete mít pro ně jen úrazové pojištění, sjednat jim samostatnou životní pojistku nebo si je připojistit v rámci svého vlastního životního pojištění, kde si často můžete nastavit řadu parametrů i mnohem podrobněji než u samotného pojištění. Takovéto připojištění navíc podle finanční poradkyně Broker Consulting Heleny Hadačové může být ve výsledku ohledně dítěte levnější, protože kumulace více pojištění a pojištěných osob umožňuje často slevy. Pojištění odpovědnosti pak zase můžete mít nejen samostatně, ale dokonce i v rámci pojištění domácnosti, které kryje všechny členy žijící v jedné domácnosti.

Z jednotlivých druhů pojištění je pak podle Svobodové nejdůležitější úrazové pojištění a dále odpovědnostní pojištění. V případě závažných úrazů by se mělo podle Svobodové vycházet z pojistné částky minimálně 500 tisíc korun, protože to může u těžších úrazů či invaliditě pomoci rodině třeba při nutných úpravách bytu nebo nákupu speciálního auta. U individuální odpovědnosti je vhodné nastavit pojistné částky alespoň od 10 milionů korun výše. „A pokud dítě vyjíždí i na zahraniční akci nebo cestuje, pak je třeba nezapomínat na komplexní cestovní pojištění,“ připomíná Svobodová.

Petr Milata z ČSOB Pojišťovny ještě doporučuje, že by se nemělo zapomínat ani na pojištění pro případ nemoci, a zvláště pak pojištění pro případ vážných chorob. Dětem nehrozí pouze úrazy, byť je to v tomto věkovém segmentu podle něj ta nejčastější událost.

I pojistku a rizika se vyplatí promyslet předem

Při zvažování, která pojistka je pro vás nejlepší byste se neměli řídit jen cenou, ale právě tím, co vše jednotlivé pojistky kryjí. Správně nastavené pojištění by mělo být podle pojistných expertů vždy „na míru“ klientovi na základě jeho požadavků a potřeb. Žádné univerzální řešení tak neexistuje a ideální je to probrat s pojistným expertem. Než však vyrazíte na konzultaci, měli byste si sami nejprve udělat analýzu, kdy si zmapujete aktuální životní styl dítěte a všechny jeho obvyklé aktivity včetně sportů, a zvláště těch rizikových. Je také třeba promyslet rizikovost cest do školy a na kroužky. U jednotlivých rizik je dobré posoudit také to, co by to pro rodinu a její chod i rozpočet znamenalo, pokud by některé z nich nastalo.

Kvůli drobným úrazům pojištění dělat přímo nemusíte, ty rodinný rozpočet nezruinují a jejich léčení trvá krátce. Velké úrazy, a hlavně ty s trvalými následky, ale mohou změnit život dítěte i celé rodiny a to dlouhodobě. Největší riziko úrazu přitom hrozí podle statistik ČPP těm nejmenším do čtyř let a potom dětem v pubertě. Poslední zářijová čísla zveřejněná zase KB Pojišťovnou pak uvádějí, že nejčastější příčinou pojistných událostí u jejich dětského pojištění bývá v 64 procentech úraz. Nejvíce to bývají zlomeniny s průměrným plněním kolem 15 tisíc korun, na druhém místě bývá výron kotníku či kolene s průměrným plněním 7 tisíc korun. Hospitalizace se pak podle mluvčí pojišťovny Aleny Čurgaliové týká 26 procent případů s výplatou pojistného plnění v řádu jednotek tisíc korun. KB pojišťovna ale eviduje i případ, kdy za dětskou hospitalizaci vyplácela rodičům přes 70 tisíc korun. Případů s trvalými následky pak je zhruba 4,5 procent ze všech hlášených pojistných událostí k dětským pojistkám.

V případě samoživitelů nebo rodin, které nemají velký rodinný rozpočet a výpadek příjmu při péči o dítě je pro rodinu citelný, se může nicméně vyplatit mít pokryty i ty méně vážné úrazy. „Pokud by rodič chtěl pečovat i o dítě s menším zraněním, například u zlomené ruky a nechodil do práce, může se mu také ještě vyplatit i takzvané denní odškodné pro případ úrazu. Užitečným doplňkem především u menších dětí je pojištění pro případ ošetřování,“ upřesňuje Milan Káňa z Kooperativy.

Při sjednávání dětské pojistky byste se tedy určitě neměli podle Káni však zaměřovat jen na úrazy. V životním pojištění je klíčové děti pojistit právě i na vážná onemocnění a nesoběstačnost, protože v těchto případech opravdu musí jeden rodič dlouhodobě pečovat o dítě a výpadek jeho příjmu může rodinu zasáhnout významně.

