Kdo vydělává na válkách? Pojišťovny válečných rizik inkasují jmění a udržují obchod v pohybu

Pojištění válečných rizik je specializovaný pojistný trh, který v současné době nabývá dramaticky na významu. Je životně důležitý pro udržení přepravců ropy, uhlí a obilí plujících nebezpečnými vodami Rudého, Černého i Středozemního moře.

Vzhledem k tomu, že se na Blízkém východě a na Ukrajině válčí, je lodní přeprava stále nebezpečnější a moře a oceány jsou plné rizikových oblastí. Situace je nejhorší za nejméně dvě desetiletí. Rudé a Černé moře představují zásadní cesty pro transport ropy, uhlí a obilí. Tyto komodity by bez pojištění proti válečným hrozbám uvízly v přístavech.

O to, aby mohly lodě a tankery vyplout se starají specializovaní poskytovatelé, kteří zaplatí, pokud jsou lodě nebo jejich náklad poškozeny drony, raketami nebo minami. Úředníci z tohoto pojišťovacího oboru odhadují, že pojistné může vygenerovat až miliardu dolarů ročně.

„Bez specializovaného trhu pojištění válečných rizik by dopad na životně důležité námořní obchodní cesty byl mnohem větší,“ řekl pro agenturu Bloomberg Chris Goddard, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Vessel Protect, jednoho z největších poskytovatelů námořního pojištění.

Jeho společnost je jedním z pěti hráčů známých jako řídící generální agenti nebo MGA. Nabízejí krytí nebezpečných plaveb za poplatky, které jim mohou vydělat miliony dolarů, pokud se masivní plavidla dostanou bezpečně do svých cílů.

Silný růst

Goddard založil svou společnost teprve před čtyřmi lety, kdy svět paralyzovala pandemie covidu. Už nyní ale může říci, že to rozhodně nebyl špatný nápad. „Náš růst a dosažení tržního podílu od uvedení na trh překonalo naše očekávání,“ řekl Goddard pro agenturu Bloomberg. Doplnil, že v jednu chvíli jeho společnost Vessel Protect pojistila téměř třetinu lodí s obilím plujících z Ukrajiny. Celková pojistná částka za přepravu se nakonec vyšplhala až na hodnotu 150 miliard dolarů.

„V posledních letech došlo k výraznému nárůstu počtu nových poskytovatelů námořního pojištění,“ řekla Louise Nevillová, britská generální ředitelka námořní, nákladní a logistické společnosti Marsh & McLennan, největší světové pojišťovací agentury.

Většina námořních pojištění funguje stejným způsobem jako pojištění domu nebo auta, přičemž pojistka se každoročně obnovuje. Standardní ochrana je ale uvnitř válečných zón pozastavena, takže majitelé lodí přikupují samostatnou pojistku rizika. Obvykle to trvá sedm dní, ale může trvat i rok.

Majitelé plavidel, kteří se rozhodnou takové pojištění vzdát kvůli dodatečným nákladům, mohou nakonec zaplatit více za nepojištěné ztráty, řekla Christina Serebriaková, zprostředkovatelka zemědělských komodit společnosti Atria Brokers se sídlem v Kyjevě, která často spolupracuje s obchodníky přepravujícími obilí z Ukrajiny. „Pokud nemají pojištění, musí ztráty zaplatit z vlastní kapsy,“ dodala.

Incidentů přibývá

Od roku 2023, kdy jemenští povstalci Houthi zahájili své útoky v Rudém moři, došlo k více než stovce incidentů, které si vyžádaly i oběti na životech. Jeden tanker zasažený Íránem podporovanými militanty hořel déle než čtyři týdny, než byl odtažen námořními silami Evropské unie.

Další loď, Tutor, byla potopena dronem v červnu. Podle Clarkson Research Services měla odhadovanou hodnotu asi 37 milionů dolarů. Tankery jsou obvykle dražší než lodě na hromadný náklad.

Expanze trhu se neomezuje pouze na nové hráče. NorthStandard, druhý největší světový poskytovatel pojištění proti katastrofám, jako jsou ropné skvrny uvedl, že plánuje rozšířit několik obchodních linií, včetně válečného krytí. Společnost Marsh & McLennan odhaduje, že pojistné za válečné riziko v Londýně činí asi 620 milionů dolarů. Globální součet se může blížit miliardě dolarů, uvedla agentura Bloomberg.

