Čínská centrální banka povolila šrouby méně, než se čekalo. Akcie letí dolů

Čínská centrální banka v pondělí podle očekávání podruhé za tři měsíce snížila jednu ze svých klíčových úrokových sazeb. Chce tak povzbudit váznoucí ekonomické oživení po pandemii covidu-19. Jiné sazby ale ponechala beze změn, což podle agentury Reuters překvapilo investory a vedlo k poklesu čínských akcií.

Oživení druhé největší světové ekonomiky se zpomaluje kvůli horšícímu se propadu nemovitostí, slabým výdajům spotřebitelů a klesajícímu počtu úvěrů. Klíčovou jednoletou primární úvěrovou sazbu (LPR) banka proto snížila o 0,1 procentního bodu na 3,45 procenta. Pětiletou LPR ale ponechala na 4,20 procenta. Agentura Reuters oslovila 35 tržních analytiků, z nichž všichni předpovídali snížení obou sazeb.

Většina nových a nesplacených úvěrů v Číně je založena na jednoleté LPR, pětiletá sazba pak ovlivňuje ceny hypoték. Čína v červnu snížila obě LPR, aby podpořila ekonomiku.

Obavy o čínský realitní sektor sílí. Holding Country Garden varuje před obří pololetní ztrátou Reality Čínský realitní gigant Country Garden Holdings varuje před pololetní ztrátou až 7,6 miliardy dolarů (zhruba 168 miliard korun). Akcie firmy se propadly na rekordní minimum po zprávách, že firma připravuje restrukturalizaci dluhu. V zemi přitom sílí obavy o výhled nemovitostního sektoru za situace, kdy čínská vláda nepřichází s dostatečně ráznými kroky na jeho podporu, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Snížení roční LPR nastalo poté, co čínská centrální banka minulý týden nečekaně snížila úrokovou sazbu u střednědobých a krátkodobých úvěrů. Sazba u jednoletých střednědobých úvěrů (MLF) slouží jako vodítko pro LPR a trhy ji obecně vnímají jako ukazatel budoucích změn úvěrových sazeb.

Snížení sazeb v Číně přichází v čase, kdy ostatní velké ekonomiky sazby zvyšují, aby se vypořádaly s prudce rostoucími cenami. Čína se v červenci naopak po více než dvou letech ocitla v deflaci, ceny meziročně klesly o 0,3 procenta.

Jüan oslabuje, akcie padají

To, že pětiletá sazba zůstala beze změny, analytiky překvapilo. „Status quo pětiletého LPR interpretujeme jako signál, že čínské banky se zdráhají snížit sazby na úkor marže úrokového diferenciálu,” řekl analytik Ken Cheung, hlavní asijský FX stratég v Mizuho Bank. „Upozornilo to na problém týkající se účinnosti přenosu politických pokynů centrální banky na trh a čínské úřady možná postrádají účinné nástroje na stimulaci sektoru nemovitostí a ekonomiky prostřednictvím uvolnění měnové politiky,“ řekl Cheung. Podle něj neočekávaný výsledek vývoje sazeb by měl být „negativní pro výhled růstu Číny a směnný kurz jüanu“.

Jüan na začátku dnešního obchodování oslabil na 7,2978 za dolar, předtím uzavřel na 7,2855 za dolar. Čínské akcie se během obchodního dne propadly na zhruba devítiměsíční minimum.

Čínský trh realit se zhroutil, investoři tratí miliardy Reality Čínští developeři nezvládají splácet své úvěry a investoři se vzdali naděje, že své peníze někdy ještě uvidí. Některé realitní dluhopisy se prodávají za méně než deset procent hodnoty. Zdeněk Pečený Přečíst článek