Koruna slábne, hlavně kvůli inflaci a slabému výkonu ekonomiky

Česká měna v letošním prvním čtvrtletí vůči oběma hlavním světovým měnám výrazně oslabila. K euru klesla z kurzu 24,70 koruny k aktuálním 25,30 koruny za euro, což odpovídá ztrátě 2,5 procenta. K dolaru propadla o 4,5 procenta z 22,50 koruny na 23,50 koruny za dolar. Vyčetl to analytik Cyrrusu Vít Hradil.

Největší ztráty zaznamenala koruna 15. února, kdy propadla na kurz 25,51 CZK/EUR, což představovalo ztrátu od začátku roku 3,35 procenta. Proti dolaru oslabila až na 23,77 CZK/USD, což byla ztráta 6,3 procenta. Tento den byla zveřejněna inflace za leden 2024, která klesla z prosincových 6,9 procenta až na 2,3 procenta, což bylo více, než trh očekával, upozornil analytik Purple Trading Jaroslav Tupý.

Tímto poklesem inflace se prý otevřel České národní bance prostor pro další snižování úrokové sazby. Od svých nejslabších hodnot pak koruna do konce března jak oproti euru, tak i dolaru mírně posílila, doplnil analytik Portu Marek Pokorný.

"Česká koruna pokračuje v mírném oslabení, které zrychlilo v únoru poté, co Česká národní banka poměrně agresivně snížila sazby o 50 bazických bodů," uvedl analytik XTB Štěpán Hájek. V březnu ČNB pokračovala se snižováním o dalších 50 bazických bodů, což byla reakce na pokles jádrové inflace pod tři procenta. Měnová politika ČNB je od začátku roku nejdůležitějším faktorem pro další vývoj kurzu koruny, dodal.

Koruně neprospívala ani bídná kondice tuzemské ekonomiky, jejíž průmyslový sektor prochází setrvalým ochlazením a kde přetrvává nízká schopnost a ochota domácností utrácet, uvedl Hradil. Nic z toho sice podle něj pro trh nebylo šokujícím překvapením, ale první měsíce letošního roku dokazovaly, že jde o závažnější problém, než se původně čekalo.

Hradil věří tomu, že by se koruna mohla opatrně posouvat směrem k 25,00 CZK/EUR, byť nepředpokládá, že by tuto hranici prolomila. Zároveň očekává, že "spanilá jízda" dolaru přece jen začne zpomalovat, a naopak Evropa již konečně nalezne dno, ze kterého se pozvolna odrazí. V polovině roku by tak dolar mohl být k mání za 22,80 CZK/USD, odhadl. Podobný trend pak předpokládá i ve zbytku roku. Naopak Pokorný míní, že ČNB bude snižovat sazby i na příštích zasedáních, takže očekává, že dokud nezačnou snižovat úrokové sazby také americká centrální banka Fed i Evropská centrální banka, bude tuzemská měna dále oslabovat.