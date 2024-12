Analytici čekají konec snižování úrokových sazeb. ČNB bude opatrná

Bankovní rada České národní banky (ČNB) zřejmě ve čtvrtek přeruší uvolňování měnové politiky, se kterým začala před rokem, a ponechá základní úrokovou sazbu na čtyřech procentech. Předpokládají to oslovení analytici. Podle nich by sice hospodářskému oživení v Česku prospělo snížení úroků, bankovní rada ale bude spíš postupovat opatrně s ohledem na přetrvávající zvýšenou inflaci ve službách. O potřebě opatrného postupu mluvili v rozhovorech s médii v minulých týdnech i členové bankovní rady.

"Tématem prosincového zasedání bankovní rady bude rozhodování mezi snížením sazeb o 0,25 procentního bodu a jejich stabilitou. Ve prospěch snížení sazeb hovoří čím dál horší výhled na výkon tuzemské ekonomiky, relativně silný kurz koruny, klesající očekávané úrokové sazby v eurozóně i vcelku příznivá inflační data z posledních měsíců. Jak ovšem vyplývá z veřejných vyjádření některých členů bankovní rady, v ČNB sílí názor, že by nemuselo být na škodu proces uvolňování měnové politiky pozastavit, a to hlavně s ohledem na ne zcela ukázněný cenový vývoj v sektoru služeb," řekl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

"Českou ekonomiku v nejbližší době naplno zasáhnou problémy německého průmyslu. Logickým krokem by ze strany ČNB byl další pokles sazeb, který by umožnil firmám v době potíží získávat levnější půjčky. Nicméně v letošním roce ČNB sazby již snížila poměrně výrazně, ale na bankovním trhu se to příliš neprojevilo," uvedl provozní ředitel crowdfundingové platformy Fingood Ondřej Kozel. "ČNB tak stojí před rozhodnutím, zda ve snižování sazeb pokračovat nebo si před koncem roku nechat prostor a využít jej až poté, co bude na začátku příštího roku znát nová data z české i evropské ekonomiky," dodal s tím, že očekává stabilitu sazeb.

"Vzhledem k aktuálním ekonomickým ukazatelům a přetrvávajícím inflačním tlakům, zejména v sektoru služeb, je pravděpodobné, že ČNB ponechá základní úrokovou sazbu na stávající úrovni čtyř procent. I když meziroční inflace v listopadu zůstala na 2,8 procenta, což je mírně pod očekáváním, struktura inflace naznačuje tlaky v růstu cen služeb, což bude vyžadovat opatrný přístup k dalšímu snižování sazeb," míní analytik investiční platformy Portu Marek Pokorný.

Proinflační prostředí

Vývoj inflace považuje za argument pro ponechání sazeb na současné úrovni i analytik Komerční banky Martin Gürtler. "Bankovní radu, která se spíše než výhledem řídí současnými daty, nejspíše přesvědčí i růst mezd za třetí čtvrtletí, který byl výrazně vyšší, než ČNB čekala. Výhled pouze slabého růstu ekonomiky a návratu inflace ke dvouprocentnímu cíli bude ale podle nás stále vytvářet tlak na další pokles sazeb, který by tak v roce 2025 měl opět pokračovat," řekl.

Pokračování uvolňování měnové politiky po Novém roce očekává i hypoteční specialista Bydli Daniel Horňák. "Aktuální ekonomická situace a nejistý výhled dle mého názoru povede spíše k opatrnosti, sazby tedy zůstanou na současné úrovni. Pokud dojde ke snižování, bude to až na příštím zasedání, kdy ČNB již bude mít přesnější čísla za rok 2024," uvedl. Znovu bude bankovní rada o sazbách rozhodovat na počátku února.

Rovněž hypoteční specialistka FinGO čeká, že bankovní rada sazby nyní nezmění. Nedá se proto podle ní očekávat ani zlevnění hypoték. "Některé banky právě nyní v předvánočním čase přišly s mírným snížením sazeb, zejména pro tříletou fixaci, která je pro klienty stále tou nejvyužívanější. Je to spíše ale taková příprava na zlevňování v příštím roce, protože toto mírné snížení sazeb není stále tou pravou konkurencí pro ostatní banky. V letošním roce se tedy již nic výrazného nestane," uzavřela.