Koruna by mohla v příštích měsících dále mírně ztrácet

Česká měna, která v minulých dnech oslabila až k 25,50 koruny za euro, tedy na nejslabší úrovni od propuknutí války na Ukrajině v únoru 2022, by mohla v příštích měsících ještě mírně ztrácet. Vyplývá to z ankety mezi analytiky. Vývoj kurzu bude podle nich záležet zejména na dalších krocích České národní banky a Evropské centrální banky (ECB). Pod 25,50 CZK/EUR byl kurz koruny i v pátek odpoledne.

"Do léta může ještě koruna dále oslabovat, překvapující by nebyla ani úroveň 25,70 nebo dokonce 26,00 korun za euro, " řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Slabá koruna je však proinflační a je podle něj dost možné, že v takovém případě ČNB zakročí pomocí devizových rezerv, které na obranu koruny v minulosti hojně využívala. Je však otázka, jak dlouhodobý efekt tyto umělé zásahy do trhu mohou mít. Ke konci roku očekává úrovně kolem 25,50 Kč za euro.

"Snižuje se pravděpodobnost rychlého snižování sazeb ze strany americké centrální banky Fed i ECB, hromadný přesun peněz z eur či dolarů do korun a posilování koruny tak zatím nehrozí," uvedl analytik Portu Lukáš Raška. Na druhou stranu, pokud by ECB nebo Fed držely své sazby na současných úrovních delší dobu a ČNB pokračovala v rychlém snižování, koruna by zřejmě vzhledem ke zmenšujícímu se úrokovému diferenciálu dále oslabovala. Slabší koruna je ale proinflačním faktorem. ČNB tak bude chtít dalšímu výraznějšímu oslabování zabránit, může tak přerušit snižování sazeb nebo využít devizové rezervy, dodal.

Analytik XTB Štěpán Hájek očekává od koruny pokračování v aktuálním silném oslabení a postupnou stabilizaci. Rychlý pohyb úrokových sazeb na nižší úrovně aktuálně 'naceňuje' trh a v druhé polovině roku bude důležitější, s čím přijdou další centrální banky. Slabá koruna bude působit inflační tlaky, které donutí ČNB zpomalit snižování sazeb, zatímco americký Fed nebo ECB může se snižováním teprve začít, což by mělo korunu podpořit. Do konce prvního pololetí tedy očekává, že bude euro stát kolem 25,80 koruny. Koncem roku by mohla koruna posílit zpět k 24,30 koruny za euro, odhadl.

Naopak analytik Cyrrusu Vít Hradil považuje aktuální tržní reakci za poněkud přehnanou a očekává, že se koruna bude vracet směrem k 25,00 Kč za euro. Slábnoucí koruna totiž komplikuje ČNB její tažení proti inflaci, a pokud by tento stav pokračoval, uzpůsobí podle něho tomu bankéři své kroky, tedy například zaskočí trh pomalejším poklesem sazeb. Zhruba v polovině roku by se pak měla zlepšit tuzemská ekonomická situace a sazby pro změnu zamíří dolů v zahraničí. To by mělo koruně dodat vzpruhu a koncem roku bychom se mohli pohybovat v okolí 24,60 Kč za euro, uzavřel.