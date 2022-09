Čeští strojaři se děsí zimy, propouštění se mnozí nevyhnou

Nejistá situace na evropském exportním trhu a pokračující energetická krize napovídají, že české strojírenství má před sebou krušnou zimu. Firmy si uvědomují, že opatření státu, jako je zastropování cen za plyn a elektřinu nebo mimořádné kompenzace, nemusejí stačit. Některé podle Hospodářské komory plánují i propouštění.

Český průmysl zaznamenal v posledním roce zdražení výroby o více než čtvrtinu, jak vyplývá z aktuálních dat Českého statistického úřadu za srpen. U strojírenského odvětví bylo tempo zdražování pomalejší, i tak ovšem v meziročním srovnání dosahuje 12 procent.

Nejvíce růst nákladů pocítily energeticky náročnější provozy. „Strojírenské odvětví je růstem cen nepochybně velmi zasaženo. Pro strojaře je jen slabou útěchou, že aktuálně jsou na tom hutě, sklárny, porcelánky, keramické závody nebo třeba i pekárny v průměru ještě hůře,“ komentoval situaci v českém průmyslu ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Propouštět se chystá čtvrtina zaměstnavatelů

Z průzkumu mezi zaměstnavateli, který si nechala Hospodářská komora zpracovat, vyplynulo, že 27 procent větších firem nad 500 zaměstnanců plánuje na podzim propouštět. Důvodem je opět enormní nárůst cen energií.

Přitom byl rok 2022, co se týče objemu objednávek, pro české strojírenství po slabých covidových letech poměrně úspěšný. Výroba strojů vzrostla meziročně o necelých šest procent a výroba automobilů dokonce o téměř 16 procent. Stalo se tak však zejména díky obnovení dodávek nedostatkových komponentů, například čipů.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče bude pro vývoj strojírenského sektoru v následujících měsících určující vývoj energetické krize a také situace na evropském exportním trhu. „Průzkumy o situaci ve zpracovatelském průmyslu v eurozóně v posledních měsících hlásí pokles objednávek a obecně pokles aktivity v tomto sektoru ekonomiky, což vysílá negativní signál pro tuzemské strojírenství, jež je z podstaty věci orientováno výrazně exportně,“ popsal.

Firmy hledají úspory

Komplexní obraz o situaci českého i evropského strojírenského odvětví ukáže už za několik dní Mezinárodní strojírenský veletrh, který v Brně začíná 4. října. Po pandemické přestávce akce hlásí vysoký zájem vystavovatelů, který kopíroval oživení strojírenského sektoru v první polovině letošního roku. Nyní však průmysl znatelně zpomaluje a oborové setkání bude pro řadu firem mimo jiné o hledání inspirace, jak zvládnout letošní zimu.

„Energetická krize postavila řadu firem do situace, kdy bojují o svoji existenci a jsou nuceny hledat úsporná řešení. Hlavními tématy veletrhu jsou letos průmyslová digitalizace a energetická udržitelnost, což jsou zároveň způsoby, jak šetřit výrobní náklady a účinně se popasovat s vysokými cenami energií. Věříme, že vystavovatelé letos najdou užitečná řešení, jak toto nelehké období překonat,“ řekl ředitel veletrhu Michalis Busios.

Na nutnost hledání úspor upozorňuje rovněž Hospodářská komora. Vláda sice kvůli vysokým cenám energií připravila kompenzační opatření a schválila cenový strop, ale spoléhání se na pomoc od státu by výrobním podnikům nemuselo stačit. „I samy firmy by měly intenzivně hledat cesty k úsporám a k takovým technologickým a organizačním změnám, které umožní efektivněji využívat drahé výrobní vstupy. A mnohé firmy tak v důsledku cenového tlaku již řadu měsíců postupují,“ doplnil Minčič.

Boom investic do ekologických zdrojů

Potvrzuje to například aktuální zkušenost společnosti Schwank CZ, která průmyslovým podnikům dodává systémy vytápění hal. „U řady z nich registrujeme snahu o přechod z plynu na alternativní zdroj energie, ať už se jedná o elektřinu, či propan. Mnoho firem ale u plynu chce zůstat, vždy záleží na konkrétním majiteli. Obecně lze říci, že podniky, které dlouho odkládaly investice do ekonomičtějších zdrojů, tak činí právě nyní,“ popsal jednatel společnosti Aleš Fukar.

Náklady na energie podle něj může výrazně snížit digitalizace, tedy pořízení centrálního řídicího systém, pod který spadá vytápění, svícení, větrání či pouštění strojů.

Na vládním řešení pomoci pro průmyslové podniky spolupracoval i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle jeho ředitele Jaroslava Hanáka bude nyní zásadní rychlost, s jakou bude dočasný krizový rámec spuštěn. „Nesmí se stát, že by se podpora k firmám dostala až za několik dlouhých měsíců, jak jsme toho byli svědky během covidové pandemie. To by mnoho z nich nemuselo přežít,“ upozornil Jaroslav Hanák.

