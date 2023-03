Česko-tchajwanský souboj startupů vyhrál projekt využívající umělou inteligenci

Součástí dnes končící návštěvy šéfky sněmovny Markéty Adamové Pekarové na Tchaj-wanu byl i první česko-tchajwanský souboj start-upů nazvaný Dumpling Hack. Jeho vítězem se stal start-up Business Copilot, který se rozhodl vytvořit kontaktní propojovací platformu poháněnou umělou inteligencí.

Ideathon neboli souboj myšlenek nazvaný Dumpling Hack uspořádala v Tchaj-peji Česko-tchajwanská obchodní komora a Startup Kitchen. Vítězný tým, v němž byli zastoupeni čeští i tchajwanští inovátoři, se zaměřil na výzvu „úspěšného vstupu na nový trh”. Rozhodli se vytvořit propojovací platformu poháněnou umělou inteligencí.

Název akce odkazoval na knedlíky, které jsou sic v odlišných formách oblíbené nejen v Česku, ale i na Tchaj-wanu. „Mezinárodní tým Business Copilot našel ideální souhru chutí – jejich nápad obsahoval špetku kreativity, zdravou dávku technického know-how a vydatnou porci spolupráce," řekl ředitel agentury CzechInvest a porotce soutěže Dumpling Hack Petr Očko.

„Jako start-upista víte, že škálování na jiný kontinent je docela výzva a že je potřeba rozbít pár vajec, aby vznikla úspěšná podnikatelská omeleta. Navázali jsme zde několik partnerství, získali nové přátele a doufáme, že se sem brzy vrátíme," řekl Jan Čižmář za vítězný tým, který jako cenu získal možnost vystoupit na Smart City Summit & Expo, který se v Tchaj-peji koná.

O vítězi rozhodovala porota, jejímiž členy byli Alice Rezková z Česko-tchajwanské obchodní komory, Mitch Yang z Taiwania Capital, ředitel Czechinvestu Petr Očko, Chi Ko z Meet Global a Bimal Kapoor z TaiwanPLUS.

Pekarová Adamová ukončila pětidenní návštěvu Tchaj-wanu, kde se sešla s prezidentkou Cchaj Jing-wen a premiérem Čen Ťien-ženem a podepsala prohlášení o meziparlamentní spolupráci, dnes. Navštívila rovněž Jižní Koreu. S předsedkyní Poslanecké sněmovny na Tchaj-wan zamířila i největší politicko-podnikatelská mise v novodobé historii. Členy zhruba stočlenné výpravy byli zástupci firem z oborů nanotechnologií, e-mobility, inovací ve zdravotnictví, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, informačních a komunikačních technologií nebo energetiky.

Petr Pavel podle Pekingu „zranil city čínského lidu“

Cestu na Tchaj-wan v minulých dnech kritizovala Čína, která ostrov považuje za svou provincii. Je to již v krátké době podruhé, co Peking proti kontaktům některého českého politika s Tchaj-wanem protestoval. Petr Pavel těsně po svém zvolení za prezidenta ČR v lednových volbách totiž mimo jiné telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-we.

„(Telefonát) představuje vážné vměšování do vnitřních záležitostí Číny a zranil city čínského lidu,” prohlásila tehdy mluvčí čínské diplomacie Mao Ning. Prahu vyzvala, aby „okamžitě přijala účinná opatření, která by eliminovala negativní dopady tohoto incidentu a zabránila nenapravitelnému poškození čínsko-českých vztahů”.

Výrazně tvrdší reakci pak v Pekingu vzbudila loni v srpnu návštěva Tchaj-wanu šéfky americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a poté pětice amerických kongresmanů, kdy Peking opět Tchaj-wanu pohrozil armádou.