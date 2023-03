Pekarová Adamová a její velká delegace na Tchaj-wanu vzbudila pozornost

Tchajwanská média si všímají návštěvy předsedkyně české Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Agentura CNA vyzdvihuje velikost české delegace, která čítá více než 150 lidí, a připomíná, že se Pekarová Adamová v pondělí setká s prezidentkou ostrova Cchaj Jing-wen. Tchajwanský web Taipei Times uvádí, že šéfka sněmovny během své pětidenní návštěvy Tchaj-wanu podepíše společné prohlášení o legislativní spolupráci a v úterý promluví v tamním parlamentu. Čínské velvyslanectví v Praze návštěvu odsoudilo.

Na návštěvě ostrova, který pevninská Čína pokládá za svou provincii, bude Pekarovou Adamovou podle zdroje Taipei Times po čtyři dny doprovázet předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun, aby se zdůraznila důležitost, jaká se jí přikládá.

Společné prohlášení o legislativní spolupráci bude podle webu první, které tchajwanský zákonodárný sbor podepíše s legislativním orgánem země, s níž Tchaj-wan nemá oficiální diplomatické styky. Slavnostní podpis se očekává ve středu, uvádí s odkazem na své zdroje Taipei Times.

Čínské velvyslanectví v ČR návštěvu Pekarové Adamové na Tchaj-wanu ostře odsoudilo. "Čínská strana se vždy důrazně staví proti jakékoli formě oficiálních kontaktů mezi Tchaj-wanem a zeměmi, které mají diplomatické vztahy s Čínou," uvedla na svých webových stránkách ambasáda.

"Předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky Markéta Pekarová Adamová trvala na takzvané návštěvě Tchaj-wanu, vážně porušila závazek České republiky ctít politiku jedné Číny a úmyslně poškodila politický základ čínsko-českých vztahů," napsala ambasáda. "Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je nedělitelnou součástí čínského území. Vláda Čínské lidové republiky je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu," dodala ambasáda a vyzvala Česko, aby princip jedné Číny dodržovalo.

Tchajwanská agentura CNA rozsáhle cituje výroky Pekarové Adamové po příletu. Českou republiku a Tchaj-wan dělí velká vzdálenost, ale sdílejí stejné základní hodnoty, a proto bude Česká republika stát při Tchaj-wanu, řekla šéfka Poslanecké sněmovny. Uvedla, že chce, aby obyvatelé Tchaj-wanu věděli, že Tchaj-wan není izolovaný a že má mnoho přátel v mezinárodním společenství, "z nichž jeden právě dorazil". CNA zdůrazňuje také tvrzení Pekarové Adamové, že její delegace je největší v historii tchajwansko-českých vztahů a největší ze všech českých delegací, které cestovaly do zámoří za posledních pět let.

Tchajwanský ministr zahraničních věcí Joseph Wu podle CNA řekl, že návštěva šéfky české sněmovny se uskutečnila i přes varování ze strany Číny a je důkazem pevného přátelství mezi Tchaj-wanem a Českou republikou.