Biden hledá cesty, jak Putina obrat o peníze. Zvažuje nové a přísnější sankce na ruský obchod s ropou

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena zvažuje, že uvalí nové a přísnější sankce na ruský obchod s ropou, aby omezila schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Biden příští měsíc končí ve funkci.

Reklama

Bidenova administrativa s blížícím se návratem Donalda Trumpa do Bílého domu stupňuje kroky na podporu Ukrajiny v jejím boji proti ruské vojenské invazi. Terčem nových sankcí by podle zdrojů mohla být část ruského exportu ropy, na podobě sankcí se však ještě pracuje.

Bidenova administrativa se přísnějším sankcím na vývoz ruské ropy dosud vyhýbala kvůli obavám, že by mohly vést k výraznému nárůstu cen suroviny, píše Bloomberg. Zdroje nicméně uvedly, že nyní je tato administrativa připravena k razantnějším krokům, protože ceny ropy na světových trzích jsou pod tlakem kvůli slabým vyhlídkám u poptávky. Zároveň se zvyšují obavy, že Trump bude nutit Ukrajinu k rychlé dohodě o ukončení války s Ruskem.

Washington už dříve zakázal dovoz ruské ropy do USA, nové sankce by se však mohly zaměřit na zahraniční odběratele ruské ropy. To by mohlo být spojeno s riziky, protože ruskou ropu nakupují i některé vlivné země, včetně Číny a Indie, upozorňuje Bloomberg.

Bidenova administrativa podle zdrojů zvažuje i sankce vůči flotile tankerů, které Rusko používá k vývozu ropy. Podobné sankce ještě letos plánuje zavést rovněž Evropská unie. Předpokládá se, že terčem sankcí EU se stanou i jednotlivci zapojení do obchodu s ruskou ropou.

Reklama

Spojené státy už v listopadu uvalily sankce na ruskou společnost Gazprombank, která inkasuje platby za plyn od evropských zákazníků ruské státní plynárenské společnosti Gazprom. Maďarsko a další země, které se spoléhají na dovoz plynu z Ruska, následně varovaly, že tento krok přináší potenciální riziko pro energetickou bezpečnost.

Obavy o energetickou bezpečnost. Brusel tlačí na USA, aby zmírnily sankce na ruskou Gazprombanku Názory Evropská unie tlačí na Spojené státy, aby zmírnily dopad svých sankcí na ruskou Gazprombanku. Ta hraje klíčovou roli při platbě za dodávky zemního plynu do EU a Brusel se obává, že americké sankce mohou ohrozit energetickou bezpečnost Unie. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Obliba Trumpa na Ukrajině roste, Scholz v průzkumu výrazně propadl Politika Obliba zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině roste. Nyní mu věří více než 44 procent lidí, tedy více než v kterékoliv jiné zemi v Evropě. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnil ukrajinský institut Centrum Nová Evropa. Nejvíce oblibu v Ruskem napadené zemi ztrácí končící americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz. ČTK Přečíst článek