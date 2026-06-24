Česko je blíž euru. Podle Evropské komise plní tři ze čtyř podmínek
Česká republika splňuje tři ze čtyř maastrichtských kritérií nutných pro vstup do eurozóny, vyplývá z Konvergenční zprávy Evropské komise za rok 2026. Země podle Bruselu vyhovuje požadavkům na cenovou stabilitu, veřejné finance i dlouhodobé úrokové sazby. Nadále ale nesplňuje kritérium stability směnného kurzu a česká legislativa není plně sladěna s pravidly EU a Evropské centrální banky.
Evropská komise ve své Konvergenční zprávě za rok 2026 uvedla, že Česká republika plní tři ze čtyř kritérií nezbytných pro zavedení eura. Komise hodnotila pět členských států Evropské unie, které eurem zatím neplatí, ale při vstupu do EU se zavázaly společnou evropskou měnu v budoucnu přijmout. Vedle Česka šlo o Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko.
Česko splňuje finance, inflaci i úroky
Podle Evropské komise Česká republika splňuje kritérium cenové stability, kritérium zdravých veřejných financí a také kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb. Právě tato pravidla patří mezi takzvaná maastrichtská kritéria, která musí země před vstupem do eurozóny splnit.
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Politika
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Česko však nadále neplní kritérium stability směnného kurzu. To mimo jiné souvisí s účastí měny v mechanismu směnných kurzů ERM II, v němž musí země před přijetím eura setrvat nejméně dva roky bez výraznějších výkyvů.
Euro zatím přijmout nelze
Zpráva zároveň upozorňuje, že české právní předpisy nejsou plně v souladu s unijními smlouvami a se statutem Evropské centrální banky. Zavedení eura v České republice proto podle Komise zatím není možné.
Česká republika se k přijetí společné evropské měny zavázala při vstupu do Evropské unie. Souhlas s přístupovou smlouvou vyjádřili občané v referendu.
Vláda už zprávu o připravenosti nechce
Premiér Andrej Babiš v květnu uvedl, že vláda už nebude zpracovávat vlastní zprávu o připravenosti Česka na přijetí eura. Podle Babiše je příprava takových dokumentů zbytečná, pokud současný kabinet společnou evropskou měnu zavádět nechce.
Debata o přijetí eura tak v Česku zůstává především politickým tématem. Samotné splnění většiny kritérií podle Komise neznamená automatický vstup do eurozóny.
Euro používá 21 zemí EU
Evropská komise ve zprávě připomněla, že euro je dnes měnou 21 členských států Evropské unie a každodenně ho používá více než 350 milionů lidí. Podle Komise společná měna posílila jednotný trh, usnadnila obchod a investice a přispěla k cenové stabilitě.
Dánsko, které je rovněž členem EU, ale eurem neplatí, Komise v konvergenční zprávě nehodnotila. Země má z povinnosti přijmout euro trvalou výjimku.
Poslední zemí, která euro přijala, bylo letos v lednu Bulharsko. Před ním vstoupilo do eurozóny v roce 2023 Chorvatsko.
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