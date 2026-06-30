Dalibor Martínek: Fiala povede dozorčí radu ČEZ. Vláda hledá své dno
Novým šéfem dozorčí rady ČEZ se stal poslanec za SPD Radim Fiala. Vybrali si ho ostatní členové rady. Na zestátnění největší polostátní firmy tak bude dohlížet člověk, který považuje Ukrajinu za nacistický stát, o energetice neví nic a ve Sněmovně sprostě nadává.
Obsazování státních firem se zcela zvrhlo. Začátkem roku mluvil vicepremiér Karel Havlíček o tom, že z těchto podniků vymete všechny politruky a nahradí je experty. Fiala je skutečným vyvrcholením této líbivé rétoriky.
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách
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První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Mrkněme na odbornost nového šéfa. Vystudoval vysokou školu zemědělskou v Brně. Po revoluci se pustil do soukromého podnikání, obor ochrana a ostraha osob a majetku. A také se vrhnul do politiky. Za ODS se v roce 2002 dostal do zastupitelstva Prostějova, poté i do Sněmovny. A o pár let později pro město získal při „porcování medvěda“, tedy malé domů ze státního rozpočtu, pro tamní sportovní centrum několik milionů korun.
Správa veřejných peněz podle Fialy. Zřejmě se řídí heslem, které se říkalo za komunismu : „Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu.“ Tento morální velikán tedy nyní bude chránit státní majetek.
Bojovník proti Ukrajině
Posledním výstřelkem Radima Fialy bylo, když začátkem května bojoval ve Sněmovně proti chystanému setkání sudetských Němců v Brně. Dostal se tak do ráže, že od řečnického pultíku poslal opoziční poslance do pr..le. Za svůj exces se sice následně omluvil, že mu to prý ujelo, nicméně vizitku si vystavil.
Přípravy na zestátnění ČEZ nabírají konkrétnější podobu. Energetická skupina obsadila vedení nové dceřiné firmy ČEZ Energy, do níž vyčlení velkou část nevýrobního byznysu. V jejím čele stanou Pavel Cyrani a Daniel Beneš.
ČEZ chystá velké dělení. Novou dceřinku povede Cyrani
Zprávy z firem
Přípravy na zestátnění ČEZ nabírají konkrétnější podobu. Energetická skupina obsadila vedení nové dceřiné firmy ČEZ Energy, do níž vyčlení velkou část nevýrobního byznysu. V jejím čele stanou Pavel Cyrani a Daniel Beneš.
Zestátnění a rozdělení ČEZ bude mít pod kontrolou člověk, který pravidelně označuje Ukrajinu za nacistický stát. Vládní koalice hledá každý den nové dno. Fiala přitom není jediným „expertem“ v dozorčí radě ČEZ. Vláda jako největší vlastník firmy tam poslala také třeba Vladislava Smrže, který byl před Babišovým vstupem do politiky personálním náměstkem jeho Lovochemie. Za současné vlády se Smrž dostal na ministerstvo životního prostředí pod vedením Motoristů, poté do zmíněné dozorčí rady.
Tato tlupa „expertů“ má dohlédnout na zestátnění ČEZ. Tento záměr vláda vůbec nevysvětlila, podle odhadů může celá akce stát přes dvě stě miliard korun. Nebo mají hlídat zakázky na dostavbu Dukovan. Na obrovské finanční toky budou dohlížet Babišovi, Okamurovi a Macinkovi politruci.