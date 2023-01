Česká ekonomika se ve čtvrtém čtvrtletí oproti třetímu propadla, za celý rok ale vzrostla

Hrubý domácí produkt Česka vzrostl v roce 2022 podle předběžného odhadu o 2,5 procenta. Ve 4. čtvrtletí HDP klesl mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně vzrostl o 0,4 procenta. Uvedl to Český statistický úřad. Někteří analytici míní, že česká ekonomika se letos začne odrážet ode dna.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl v roce 2022 podle předběžného odhadu o 2,5 procenta vyšší než v roce 2021. Růst byl podpořen výdaji na tvorbu hrubého kapitálu a zahraniční poptávkou. Naopak negativní vliv měly výdaje na konečnou spotřebu domácností. Růst hrubé přidané hodnoty byl podpořen zejména zpracovatelským průmyslem a skupinou odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

„V posledním čtvrtletí roku 2022 výkon české ekonomiky mezičtvrtletně klesl o 0,3 procenta. Hlavním důvodem byly zejména nižší výdaje na konečnou spotřebu domácností,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

zdroj: ČSÚ

První předběžná čísla z o výkonu evropských ekonomik za poslední čtvrtletí loňského roku vyznívají s ohledem na situaci na energetických trzích ještě docela pozitivně, míní hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Zatímco německý HDP poklesl o dvě desetiny procenta, francouzský a belgický o jednu desetinu vzrostl. Do tohoto obrázku zapadají i výsledky české ekonomiky, která v závěru roku poklesla v mezičtvrtletním srovnání o 0,3 procenta. „S ohledem na vývoj inflace, respektive propad kupní síly obyvatel, je to stále velmi slušné číslo,“ uvedl.

Slábnoucí domácí poptávku vykompenzoval lepší zahraniční obchod a investice stimulované ať už dlouhodobě přetrvávajícím napětím na trhu práce nebo snahou o dosažení energetických úspor. Navzdory domu, že česká ekonomika ve druhém pololetí loňského roku procházela recesí, za celý rok 2022 dosáhla růstu 2,5 procenta. „Řada odvětví a oborů ještě v prvním pololetí prožívala postcovidový restart, druhá půlka roku už byla v režii průmyslu. Z průmyslu dokonce začaly přicházet první signály o zmírňování inflační vlny, a to především díky postupnému snižování cen komodit, zejména pak ropy a kovů,“ dodal.

Ekonomika se začne odrážet ode dna, míní analytik

Rok 2023 bude podle Dufka rovněž poznamenaný vysokou inflací, a proto ani výkon tuzemského hospodářství nebude minimálně v první polovině roku silný. „Přesto lze očekávat, že díky zahraničnímu obchodu a pokračující investiční aktivitě se ekonomika začne postupně odrážet ode dna a ve druhém pololetí opět poroste. Výsledkem za celý rok bude pravděpodobně stagnace, respektive kladná nula. Hlavním rizikem zůstává inflace a dostupnost komodit a dalších vstupů nutných pro chod tuzemského hospodářství,“ poznamenal Dufek.

Meziročně HDP ve 4. čtvrtletí vzrostl o 0,4 procenta. Meziroční růst podpořily především výdaje na tvorbu hrubého kapitálu a zahraniční poptávka. Naopak negativní vliv měly výdaje na konečnou spotřebu. Na straně tvorby přidané hodnoty se v meziročním srovnání dařilo především průmyslu, naopak pokles nastal ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Nezaměstnanost se v prosinci mírně snížila

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v prosinci loňského roku 2,2 procenta. Meziročně se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 procenta, u žen 2,5 procenta.

„Zatímco listopadové údaje Výběrového šetření pracovních sil naznačovaly možnost zlomu trendu směrem k vyšší nezaměstnanosti, prosincová data toto nepotvrdila. Schopnost české ekonomiky absorbovat pracovní sílu zůstává vysoká,“ uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý.

