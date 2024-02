Lukáš Kovanda: Inflace v Česku klesá. Fialovi se podařilo po Babišovi „uklidit“ poměrně rychle

Inflace v Česku prudce klesá. Podle dnešních čísel Eurostatu ji Česko mělo letos v lednu devátou nejnižší v EU (viz graf níže). Byla podprůměrná jak v rámci EU, tak i eurozóny. Česko navíc vykazovalo citelně nižší inflaci než všechny další země Visegrádské čtyřky. Co více, tuzemská inflace by letos měla zůstat na poměry EU podprůměrná celoročně.

Fialově vládě se navíc letos podle všeho podaí zásadně stabilizovat tuzemské zadlužení, když úroveň deficitu veřejných financí stáhne výrazně pod mezní úroveň tří procent HDP. Česko tak nadále bude patřit k menšině zemí, jejichž úroveň zadlužení setrvává nejvýše na polovině zadlužení eurozóny a které jsou zároveň zadluženy výrazně podprůměrně v rámci celé EU.

Pětikoaliční političtí marketéři tak budou moci s pompou prohlásit mimořádnou inflaci a rychlé zadlužování České republiky za ukončené. Patrně dodají něco v tom smyslu, že Fialovu kabinetu se po tom Babišově podařilo „uklidit“ nakonec v poměrně krátkém čase, a to dokonce i přes vysoce nepříznivé okolnosti války na Ukrajině a energetické drahoty.

Fialova vláda je tedy nyní podle všeho na dně své popularity a její preference už budou v příštích měsících a čtvrtletích spíše jen stoupat. Takové stoupání jistě podpoří nejedna marketingová kampaň vládních stran.

Opozici se nepodařilo pětikoalici připravit o výraznější podíl voličských preferencí, i když jí válka na Ukrajině nebo energetická drahota mohly hrát do karet. Jakékoli objektivně složité období je pro momentálně vládnoucí garnituru zatěžkávací zkouškou, z jejíhož nezvládnutí může zásadně těžit opozice. To se však dosud příliš nedělo a při uvedeném skoncování s inflací i zadlužováním zřejmě ani dít nebude.