Bitcoin za 100 tisíc? Metu by mohl dobýt do konce roku

Bitcoin by mohl do konce prázdnin posílit na nový rekord a přiblížit se metě 80 tisíc dolarů (asi 1,87 milionu korun), shodují se experti na kryptoměny. Někteří jdou v úvahách ještě dál. Koncem roku by prý mohl stát i 100 tisíc. Spekulace na krátkodobé pohyby cen bitcoinu se ale nemusejí vyplatit, upozorňují ti též experti.

Cena kryptoměny bitcoin by ještě do konce prázdnin mohla překonat dosavadní rekord 73 800 dolarů (1,72 milionu korun). Impulzem by mohl být očekávaný projev amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na největší světové bitcoinové konferenci v Nashvillu. Nyní se nejrozšířenější kryptoměna obchoduje kolem 66 tisíc dolarů. Do konce léta by ale mohla stát i kolem 80 tisíc. Shodli se na tom oslovení ekonomové a experti na kryptoměny.

Trump jako fanda bitcoinu

Bitcoin v posledních týdnech podle ředitele společnosti Bit.plus Martina Stránského přešlapuje na místě, jeho cena osciluje v poměrně úzkém pásmu mezi 60 a 70 tisíci dolary a investoři čekají na nějaký významnější impulz.

„Jedním z nich bylo nedávné schválení fondů ETF na ethereum, které podpořilo zájem o investice do krypta. Dalším může být sobotní avizované vystoupení Donalda Trumpa na bitcoinové konferenci v Nashvillu. To by mohlo být cenotvorným signálem a nastartovat růst ceny k 80 tisícům dolarů ještě během prázdnin a k hranici 100 tisíc dolarů do konce letošního roku. Na podzim budou samozřejmě významným faktorem americké volby a také případné uvolňování měnové politiky Fedu," řekl Stránský.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Professional Capital Management Anthony Pompliano se domnívá, že bitcoin by mohl dosáhnout nového historického maxima v příštích dvou týdnech, jestliže Trump v sobotu toto aktivum podpoří. „Nabídka je omezená, poptávka roste a teď tu máme potenciál pro podpůrné regulační změny a politickou podporu. Všechny tyto faktory dohromady vedou k tomu, že svět, kde bitcoin nebude na vyšší úrovni, si lze jen těžko představit,“ uvedl v podcastu společnosti eToro.

Trump se podle analytika Purple Trading Petra Lajska stále více profiluje jako podporovatel kryptoměn a bitcoinu především. Ukazují na to i jeho poslední kroky - jako možného viceprezidenta si zvolil senátora J. D. Vance, který má za sebou investorskou kariéru a ke světu technologií tak má velmi blízko. „Doslova explozi bitcoinového kurzu by pak mohlo způsobit oznámení, že má Donald Trump v úmyslu vytvořit rezervní fond USA zaměřený právě na bitcoin,“ podotkl.

„Nedávný IT výpadek a politickou nestabilitu v USA bitcoin přečkal mnohem lépe než zlato. Vzhledem k výhledu na snižování úrokových sazeb v USA tak může do konce roku opět atakovat maxima,“ uvedl Lajsek.

Investoři se v současnosti podle analytika Wood&Company Tomáše Kacerovského upínají k různým událostem, které by teoreticky mohly nastartovat růstový trend. Jednou z těchto událostí je i konference, na které promluví Trump. Pokud ale budou očekávání příliš vysoká, může naopak dojít k cenovému poklesu v případě zklamání, uvedl.

Analytik Portu Marek Pokorný upozornil, že trh s kryptoměnami je vysoce volatilní a spekulativní, což znamená, že jakékoliv předpovědi jsou velmi nejisté. „Historicky se už několikrát ukázalo, že spekulace na krátkodobé pohyby ceny bitcoinu se nemusí vůbec vyplatit. Je důležité nepodléhat spekulacím a přistupovat k investicím s opatrností a rozvahou,“ dodal.

