Bitcoin oslaví 15 let. Češi drží přes tři tisíce "mincí"

Češi za 15 let nashromáždili okolo 3000 bitcoinů v hodnotě 2,3 miliardy korun. Bitcoin je na tuzemském trhu, stejně jako ve světě, dominantní kryptoměna s tržním podílem okolo 53 procent. Celková hodnota trhu se všemi kryptoměnami se v současnosti pohybuje okolo 1,25 bilionu dolarů. Vyplývá to z vyjádření obchodníka Bit.plus. V úterý uplyne 15 let od spuštění technologie blockchainu, na které je bitcoin založený.

Česko je podle ředitele Bit.plus Martina Stránského průkopníkem ve světě bitcoinů a ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy v držení a užívání této kryptoměny na špičce. "V Česku se vynalezla například hardwarová peněženka Trezor a pořádají se zde celosvětové konference na téma kryptoměn. Bitcoin se neustále vyvíjí a další důležitý vývoj odhadujeme v rámci Lightning Network, což je určitá druhá vrstva nad bitcoinem, která umožňuje rychlé a levné transakce. Masová adopce Lightning Network, který umožní například platit za kávu bez nutnosti platit vyšší poplatky či čekat, než se transakce potvrdí, bude důležitý milník," dodal Stránský.

Zatímco v roce 2010 stál bitcoin necelý dolar, od začátku letošního roku se jeho cena zvýšila na dvojnásobných 33 500 dolarů. Na začátku týdne přitom překonala hranici 35 tisíc dolarů. Zatím nejvyšší hodnotu měl na podzim roku 2021, kdy atakoval úroveň 67 tisíc dolarů. "V příštím roce čekáme prolomení hranice 100 tisíc dolarů za jeden bitcoin,“ dodal Stránský.

Účast v ekosystému kryptoměn je podle analytika XTB Tomáše Cverny jednodušší i díky české firmě SatoshiLabs. Právě ta totiž stojí za oblíbenou hardware peněženkou Trezor, jejíž prodeje po pádu burzy FTX výrazně vzrostly. "Celkový objem zobchodovaných kryptoměn loni v tuzemsku činil 3,5 miliardy korun. O rok dříve se u nás zobchodovalo asi pět miliard korun, zatímco v covidovém roce 2020 se zobchodovaly čtyři miliardy. Očekávám, že s růstem možností využívat kryptoměny v běžném životě, porostou i zobchodované objemy. Záviset však ale bude také na vývoji dalších trendů na finančních trzích," uvedl Cverna.

Podle analytika Portu Lukáše Rašky i po 15 letech od publikování konceptu bitcoinu kryptoměny stále rozdělují společnost. "Kryptoměny jsou v této chvíli zakázány v asi desítce zemí, přesto (nebo možná právě proto) s nimi má na celém světě nějakou zkušenost přes 420 milionů lidí, tedy asi pět procent populace. Tržní hodnota kryptoměnového trhu za 15 let vzrostla z nuly na současných asi 1,2 bilionu dolarů, zdaleka největšímu zájmu se však stále těší bitcoin," podotkl Raška.

Bitcoin je sice nejznámější kryptoměnou, ale byl podle analytika Wood&Company Tomáše Kacerovského pouze první z mnoha. V roce 2011 začaly vznikat první altcoiny (alternativní kryptoměny) a dnes jich existují tisíce, přičemž každý slouží jinému účelu. "Jaký bude vývoj kryptoměn do budoucna zůstává otázkou, ale výhledy jsou optimistické zejména díky posledním souvisejícím událostem, jako jsou žádosti o spotové ETF na bitcoin u Americké komise pro cenné papíry, rozvoj web3 technologií nebo adopce blockchainu světovými značkami," dodal Kacerovský.

Tvůrce bitcoinu vystupující pod pseudonymem Satoshi Nakamoto zůstává i po 15 letech neznámý, jeho měna je podle Kacerovského použitelná kdekoliv na světě, je spravedlivá a transparentní. Založená je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně avšak bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. Proto dochází k jeho intenzivnímu rozvoji třeba ve zdravotnictví, vědě, zábavním průmyslu, ale i ve veřejném sektoru, dodal.