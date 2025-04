Čechy láká vlastní bydlení i cestování, banky musí držet krok s jejich požadavky

Přes 108 tisíc klientů a 43 miliard korun v depozitech. Partners Banka slaví rok na trhu. K jejímu růstu podle všeho přispělo nejen propojení mobilní aplikace s finančním poradenstvím, ale také reakce na aktuální trendy. Mezi ty patří především oživení hypotečního trhu, velký zájem o cestování nebo důraz na přehlednější a efektivnější správu osobních financí.

„Roste zájem o mobilní bankovnictví, kde si klienti můžou snadno nastavit spoření, sledovat výdaje nebo investovat pár kliknutími,“ říká analytik Martin Kočí. A roste také finanční gramotnost. Podle Kočího lidé více zvažují, jak se svými financemi nakládají. Mnozí už si dobře uvědomují, že nechávat peníze ležet na běžném účtu znamená přicházet o jejich hodnotu. „Proto hledají jednoduché způsoby, jak je zhodnotit – ať už přes konzervativní spořící účty, u kterých už ovšem atraktivita klesá, nebo investice, které jsou z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější,“ vysvětluje. To všechno hraje bankám do karet, i když podle Martina Kočího pořád není finanční gramotnost Čechů na takové úrovni, na jaké bychom ji chtěli mít. Takže prostoru pro další růst je tady ještě mnoho.

I to zůstává pro Partners Banku výzvou. „Snažíme se co nejvíce reagovat na finanční potřeby rodin, zejména společnou správu peněz a výchovu dětí a je vidět, že Češi na to slyší,“ říká ředitel banky Marek Ditz s tím, že chystají i několik novinek, které na aktuální trendy reagují. Jednou z nich je spuštění chytré bilance, díky které klienti získají přehled o svých příjmech a výdajích. Navíc si je budou moci lépe rozdělit podle doporučovaného finančního pravidla 10-20-30-40. To znamená deset procent na rezervy, dvacet procent na dlouhodobější rezervy a pojištění, třicet procent na náklady na bydlení a čtyřicet procent na jídlo, zábavu a další běžnou spotřebu.

Už nejen útěk před zimou. Češi si ve Španělsku pořizují větší a dražší nemovitosti pro delší pobyty Reality Zatímco ještě před pěti lety nakupovali Češi ve Španělsku především menší a levnější byty, dnes se poohlížejí po větších a také dražších. „Costa del Sol dřív byla destinací, kam se utíkalo před zimou. Nyní můžeme čím dál tím častěji sledovat, že lidi se sem relokují na mnohem delší dobu. A tomu odpovídají i nemovitosti, které se prodávají. Zvětšují se a rostou na ceně,“ říká Lucie Krajná, majitelka realitní kanceláře RE/MAX Lusso, která zajišťuje nákup a provoz nemovitostí na španělském pobřeží Costa del Sol. Petra Nehasilová Přečíst článek

Hypoteční trh ožívá

K zajímavému hospodářskému výsledku banky přispívají i hypotéky. Spustila je sice teprve letos v únoru, přesto už stihla půjčit přes padesát milionů korun. „V posledních měsících sledujeme postupné oživení hypotečního trhu, zejména díky snižování úrokových sazeb a větší chuti lidí investovat do bydlení,“ zmiňuje Kočí. Podle něj by trend měl i nadále pokračovat, pokud budou dále klesat podkladové sazby na trhu a budeme sledovat rozumný vývoj cen nemovitostí. Zároveň ale dodává, že úrokové sazby už se na extrémně nízké úrovně z minulých let spíše nevrátí.

Otázka dalšího snižování je tak závislá především na celkové ekonomické situaci. „Jedním z faktorů, který může situaci výrazně ovlivnit, je rostoucí tlak na obranné rozpočty v Evropě. Pokud státy budou muset více investovat do zbrojení, může to vést k vyšším výdajům a většímu zadlužování, což by naopak mohlo tlačit sazby zase nahoru,“ vysvětluje Kočí s tím, že vývoj podkladových sazeb v tuto chvíli umožnil snížení sazby na hypotečních úvěrech o 0,2 procenta. Platí to třeba pro oblíbenou fixaci na tři roky, kde se aktuální úroková sazba zastavila na 4,59 procentech. Jen je třeba splnit další podmínky, jako jsou pravidelné platby kartou nebo doložení energetického štítku.

Banky lákají na tisícikorunové bonusy. Kde dostanete nejvíc? Money Přelom zimy a jara je letos v tuzemských bankách ve znamení lákání nových klientů na zajímavé finanční příspěvky a jen za to, že si u nich založíte poprvé účet. Vedle toho, že takto získáte navíc pár stokorun či tisícikorun, si můžete vyzkoušet nový účet u jiné banky. Přečtěte si, ve kterých bankách dostanete nejzajímavější bonusy za vyzkoušení jejich účtu. Věra Tůmová Přečíst článek

Čechy láká zahraničí

Češi nechtějí řešit jen hypotéky nebo rozdělení příjmů a výdajů. Pořád chtějí také cestovat – a i to je něco, na co banky musí umět reagovat. „Od ledna jsme spustili platby kartou v cizí měně bez kurzových přirážek. Kurz Evropské centrální banky dostanou lidé jak při platbě či výběru v zahraničí, tak při online platbách ze zahraničí,“ říká Kočí. Kromě toho pak připravují i multiměnové účty, kterými chtějí reagovat na rostoucí počet lidí cestujících do zahraničí nebo pracujících v zahraničí či mezinárodních firmách. Novinku představí letos a očekávají velký zájem, protože výhodnější směnné kurzy nebo správa více měn z jednoho místa patří podle Kočího mezi služby, které budou pro klienty zajímavé.

Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners, se netají ambicemi, že by jeho banka ráda konkurovala i firmám jako Revolut nebo N26. Půjdou ale trochu jinou cestou než zahraniční konkurence. Martin Kočí vysvětluje, že na rozdíl od Revolutu se chtějí zaměřit nejen na výhodné směny měn a platební karty, ale také na komplexnější správu osobních financí. Strategií finanční skupiny Partners je pak také budování distribuce v jednotlivých zemích. V tuto chvíli působí na Slovensku a v Rumunsku, akvizice pak sleduje v Německu a Polsku. „Mezi aktuálně nejzajímavější země patří Německo, Polsko, Španělsko a Rumunsko. Sledujeme také Itálii a Francii. Dlouhodobě chceme mít 70 až 100 milionů klientů,“ popisuje plány Petr Borkovec. Jeho skupina má letos na akvizice vyčleněno zhruba 1,5 miliardy korun.