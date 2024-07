Jaderné elektrárny chtějí všichni. Nemá je ale kdo obsluhovat

Plán Evropy na posílení flotily jaderných elektráren pro energetickou transformaci nejvíce ohrožuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Zástupci energetické společnosti Electricite de France (EDF) a jejich subdodavatelé se nedávno sešli u jaderné elektrárny Saint-Alban v údolí řeky Rhony, aby řešili témata spojená s nedostatkem a nezájmem mladých lidí o práci v jaderné energetice. Poté, v rámci náborové kampaně, nabídli stáže a pracovní příležitosti středoškolským studentům, kteří absolvovali kurzy průmyslové údržby, uvádí agentura Bloomberg.

„Každá energetická společnost najímá nové zaměstnance, nyní zejména pro jaderný průmysl. Zájem firem však vysoce převyšuje poptávku zaměstnanců a studentů. S novými projekty reaktorů je nábor ještě intenzivnější,“ řekl Morgane Robin, personalista společnosti Dalkia, která se zabývá údržbou elektráren EDF.

Jaderná energetika zažívá postupnou renesanci poté, co si 25 zemí, včetně více než desítky evropských, stanovily cíl ztrojnásobit globální kapacitu výroby energie z jádra. Snaha však globálně naráží na již uvedený personální problém a firmy hledají cesty, jak jej řešit. Francouzské společnosti najímají zpět důchodce, britská vláda inzeruje zářivou kariéru v energetickém oboru na stanicích londýnského metra a švédská univerzita nabízí studentům, kteří se účastní informačních setkání, sendviče zadarmo.

„Jaderná energie má za sebou dlouhé období zimy, ale nyní se pro ni blíží jaro,“ řekl Philippe Lanoir, prezident pro průmysl a energetiku francouzské obchodní federace Syntec-Ingenierie s tím, že oživující jaderná energetika potřebuje vyškolené pracovníky, aby nové projekty rozběhli. Navíc na to dle něj není moc času.

Velice obtížný personální restart

Francie v energetice postrádá talenty poté, co EDF na počátku 21. století ukončila desetiletí trvající rozvoj jaderné energetiky a vydala se jinou cestou. Nyní chce věkový průměr stárnoucích techniků snižovat a nastiňuje proto plán na zvýšení odborné přípravy pro dělníky, techniky a inženýry. Cílem je během příští dekády nabrat 100 tisíc pracovníků.

Francouzský prezident Emmanuel Macron požaduje, aby společnost EDF postavila šest reaktorů za odhadem 1,55 bilionu koruna a poté plánovala realizaci dalších osmi. Tyto ambice mohou být ještě ovlivněny probíhajícími parlamentními volbami. Strana Národní shromáždění Marine Le Penové, která ovládla první kolo hlasování, totiž chce jít ještě dál než Macron s tím, že v příštích desetiletích postaví 20 reaktorů.

Potenciálně čtvrtina ze stovky tisíc nových pracovních míst vytvořených pro plány EDF však může zůstat neobsazena, protože současní zaměstnanci odcházejí do důchodu, školy zaostávají ve vzdělávání a mladí lidé si vybírají dynamičtější energeticko průmyslová odvětví, jako je solární a větrná energie.

„Všichni se diví, jak budeme dělat nové projekty, protože nám chybí zaměstnanci,“ řekl Sebastien Cuquemelle, bývalý spolumajitel inženýrské firmy Probent, kterou začátkem roku získala stavební skupina Eiffage.

Firmě EDF trvalo 17 let, než postavila svůj nejnovější reaktor, označila nedostatek pracovních sil za hlavní překážku možné obnovy, kterou prezident Macron představil v roce 2022. Již téhož roku musela získat odborné pracovníky z USA, aby zvládli desítky oprav potrubí reaktorů.

Personální potřeby EDF přesahují Francii. Podnik staví britský jaderný projekt Hinkley Point C, který se opozdil právě kvůli nedostatku pracovních sil a problémům s dodavatelským řetězcem, přičemž cena již narostla na zhruba 1,4 bilionu korun. EDF se navíc rovněž uchází o zakázku na dostavbu jaderných bloků v České republice.

Jaderné inženýrství mladé neláká

Obdobné problémy s náborem mladých energetiků mají i v Británii. Aby vláda a průmysl, včetně společností EDF, BAE Systems a Rolls Royce, pomohly překlenout mezeru v pracovní síle, věnují 763 milionů liber na podporu učňovského školství a školení dovedností.

„Zajišťujeme největší expanzi jaderné energie za 70 let a potřebujeme domácí talenty, které podpoří naše jaderné ambice,“ řekla konzervativní poslankyně a ministryně Amanda Sollowayová.

Bezplatné obědy na univerzitách

Obdobně temná je, po letech útlumu, personální situace i ve švédské jaderné výrobě. Státní energetická společnost Vattenfall, která provozuje pět reaktorů, rekvalifikuje současné zaměstnance a přijímá techniky z jiných průmyslových odvětví, která se angažují ve velkých infrastrukturních projektech, uvedla generální ředitelka Anna Borgová.

Vattenfall spolupracuje i se školami a univerzitami. Univerzita v Uppsale, severně od Stockholmu, proto například pořádá bezplatné obědy, kde akademici nabízejí studentům kurzy a kariéru v oblasti atomové energie. Studijní situace není ve Švédsku pro jadernou energetiku vůbec dobrá, protože na obory jaderné fyziky a inženýrství se ročně hlásí padesát až sedmdesát zájemců.

