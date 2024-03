Rozvojová banka začala přijímat žádosti o dotace na elektromobily

Národní rozvojová banka (NRB) začala přijímat žádosti o podporu na nákup elektromobilů pro firmy. Podpora spočívá v poskytnutí bezplatné záruky na nákup vozu na elektřinu. Po pořízení elektromobilu budou moci podniky žádat NRB o příspěvek ve výši až 300 tisíc korun na vozidlo a 150 tisíc na dobíjecí stanici. Podpora bude trvat do konce příštího roku a financovaná bude z Národního plánu obnovy.

Celkově je z Národního plánu obnovy na projekt určeno 1,95 miliardy korun. Z toho půjde 1,65 miliardy na pořízení vozidel a 300 milionů na dobíjecí infrastrukturu.

Žádost v rámci programu Záruka Elektromobilita mohou podat živnostníci, podnikatelé, ale i malé, střední a velké firmy. „NRB bude vystavovat záruky k úvěrům, které poskytnou spolupracující partneři, tedy komerční banky či leasingové společnosti. Tento mechanismus používáme i v jiných programech v našem portfoliu,” uvedl člen představenstva NRB Pavel Křivonožka. Banka očekává, že první příspěvky začne vyplácet v polovině dubna.

Podporovány jsou osobní vozy, tedy auta s nejvíce osmi místy včetně sedadla řidiče, a lehké užitkové vozy do hmotnosti 4,25 tuny. Auto nemusí být nové, podmínky splňuje také vozidlo, které bude dodané do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, které bude mít najeto do 6000 kilometrů. U osobních aut se banka zaručí za úvěry od 300 000 do 1,5 milionu korun, majitelé pak mohou požádat o podporu až 200 000 korun. U malých dodávek jde o úvěr do dvou milionů korun a příspěvek maximálně 250 000 na vozidlo, u větších užitkových aut je výše zaručovaného úvěru až 2,5 milionu a příspěvek 300 000 korun.

Evropa už od dotací ustupuje

„Jsme rádi, že se konečně povedla výzva, která je dost zásadní. Je určena pro podnikatele, kteří nakoupí 75 procent aut, u elektromobilů je to až 90 procent. Bohužel vnímáme tam i některá negativa. Ta výzva přichází relativně pozdě proti ostatním zemím. V Evropě se od dotací tohoto typu ustupuje,” uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) měsíčně podle jejího odhadu díky programu zajistí financování zhruba 500 vozů. Podle nedávného průzkumu společnosti EY pro ČLFA 35 procent firem uvedlo jako důvod nezájmu o elektromobily chybějící dotační podporu pro jejich výhodnější nákup.

Podle společnosti Raiffeisen - Leasing se o podporu zajímají zhruba desítky klientů denně. V 95 procentech případů žádají financování nových vozů menší a střední firmy. Největší zájem je o elektromobily mezi jedním a 1,5 milionu korun, mezi značkami vede Tesla, uvedla.

Tempo růstu prodeje nových elektromobilů na českém trhu se letos kvůli čekání firem na zahájení výzvy snížilo na polovinu. Prodej za leden a únor stoupl o 25 procent na 911 vozů, zatímco loni ve stejném období rostl o 48 procent. Za celý loňský rok prodej elektromobilů vzrostl o 71 procent na 6640 vozidel. Elektromobily loni tvořily téměř tři procenta celkových prodejů nových osobních aut, letos na začátku roku jejich podíl klesl na 2,6 procenta.

