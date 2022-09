Bitcoin už zase stojí víc než půl milionu

Bitcoin se odrazil k růstu. Už zase stojí přes půl milionu.

Reklama

Cena nejznámější kryptoměny se po týdnu vrátila nad 20 tisíc dolarů, ukazují záznamy na specializovaném webu CoinDesk. Podle analytiků přispívá k růstu ceny nejznámější kryptoměny zejména pokles kurzu dolaru k hlavním světovým měnám.

Bitcoin v pátek před polednem prodával za 20 685 dolarů (502 850 korun), a za posledních 24 hodin tak vykazoval růst o 7,71 procenta. To je pro něj nejlepší den za šest týdnů. Kryptoměna ether přidávala kolem 5,0 procenta na 1700 dolarů. Navzdory růstu jsou ale obě kryptoměny hluboko pod svými maximy - bitcoin se loni na podzim dostal nad 68 900 dolarů, ether nad 4800 dolarů.

Bitcoin je největší kryptoměnou z hlediska tržní hodnoty, ether je druhý největší. Zvyšují se ale i ceny menších kryptoměn, jako je XRP nebo cardano či solana. Ve středu bitcoin klesl až k 18 500 dolarů.

Kryptonomádi se usazují zpět ve velkých městech. Medvědí trh kočování nepřeje Enjoy Téměř tři čtvrtě roku medvědího trhu s digitálními měnami začíná doléhat na takzvané kryptonomády. Ti se místo práce z pláže či apartmánů pětihvězdičkových hotelů vracejí zpět do šedivých a rušných velkoměst, epicenter dění a byznysu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Účastníci trhu se domnívají, že k růstu cen bitcoinu a dalších kryptoměn teď není žádný zvláštní důvod kromě relativně příznivější nálady, která teď na trzích panuje. Na jedné straně oslabuje dolar, na straně druhé se zvyšují ceny čínských akcií.

Reklama

Pokud kryptoměny udrží zisky až do nedělního večera, bude mít bitcoin za sebou druhý týden cenového růstu v řadě. Zároveň to pro něj bude nejlepší týden za poslední měsíc. Na rozdíl od měnových či akciových trhů se s kryptoměnami dá obchodovat i o víkendu.

Cenovou kolísavost u kryptoměny ether by o víkendu mohla zesílit nadcházející aktualizace softwaru. Nastat by měla někdy mezi 10. a 20. zářím, přesné načasování zatím není jasné. Radikálně by se pak měl změnit způsob, jakým se zpracovávají transakce, od změny se očekává i snížení spotřeby energie. Některé kryptoměnové burzy v době aktualizace pozastaví vklady a výběry etheru.

Kryptoburzy touží po pozornosti. Investují miliardy do sportovního sponzoringu, nalákaly i Ronalda Money Pro fanoušky profesionálního sportu a sportovních přenosů jsou v posledních měsících naléhavé reklamní vzkazy na téma kryptoprůmyslu téměř nepřehlédnutelné. Jména burz a blockchainových společností jsou součástí týmových dresů, reklam na stadionech a vábí z televizních reklam o poločase. Mluví o nich prominentní hráči v čele s Cristianem Ronaldem, kteří se těší z lukrativních smluv. Jen za posledních 18 měsíců Crypto.com a spol. do sportovního sponzoringu investovaly 2,4 miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Kolik aktuálně stojí bitcoin, ethereum, stablecoin, litecoin, „psí“ krypotoměny? Money Cena kryptoměn se na rozdíl od akcií mění nejen ve dne, ale i v noci. Burza digitálních měn funguje stále. Jaká je aktuální cena vybraných kryptoměn? Najdete níže. duk Přečíst článek