Ruští boháči chudnou. Putinova válka je připravila o jmění

Den před ruskou invazí na Ukrajinu se mezi 500 nejbohatších lidí světa řadilo 23 Rusů. Jejich majetek podle žebříčku miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, činil 339 miliard dolarů (7,6 bilionu korun). Po roce konfliktu se jmění těchto 23 ruských boháčů ztenčilo o pětinu - kleslo o 67 miliard dolarů.

Nejvíce během invaze tratil ruský oligarcha Alexej Mordašov, majoritní vlastník hutní společnosti Severstal. Od invaze do Ruska se jeho majetek snížil o 6,7 miliardy dolarů. S odhadovaným jměním 19,8 miliardy dolarů je stále čtvrtým nejbohatším člověkem v zemi.

Druhý největší pokles vykázal majetek dalšího ocelářského magnáta Vladimira Lisina, kterému patří hutní gigant Novolipeck. Za uplynulý rok přišel o 5,8 miliardy dolarů, a jeho jmění se tak snížilo na 20,5 miliardy dolarů.

Podívejte se, jak viděli rok ruské invaze světoví i čeští fotografové:

Tři ruští miliardáři naopak své jmění během invaze navýšili, nejvýrazněji Andrej Gurjev, zakladatel společnosti PhosAgro. Od začátku války se jeho majetek zvýšil díky růstu akcií firmy, která je jedním z největších výrobců fosfátových hnojiv v Evropě, o 2,1 miliardy dolarů. Gurjevova rodina je největším akcionářem podniku PhosAgro.

Na vývoji majetku zmíněné třiadvacítky Rusů lze podle Bloombergu ilustrovat omezený dopad západních sankcí. Nejníže úhrn jejich jmění klesl loni 9. března, a to na 248 miliard dolarů.

Spojené státy v pátek oznámily nové sankce proti desítkám firem a stovkám jednotlivců v souvislosti s válkou. Opatření ministerstev financí a obchodu míří proti subjektům v Rusku i jinde, které podporují ruskou schopnost válčit nebo pomáhají obcházet dřívější protiruské sankce. Ministerstvo zahraničí zase postihuje stovky Rusů včetně devíti členů vlády, gubernátorů ruských regionů a příslušníků ozbrojených sil.

Ekonomické sankce zaváděné ve spolupráci s partnery ze skupiny hospodářsky silných zemí G7 mají za cíl potrestat 250 lidí a firem, píše agentura AP s odvoláním na ministerstvo financí. Terčem jsou mimo jiné těžba a zpracovávání kovů v Rusku, dále banky nebo technologické společnosti napojené na výrobu zbraní. „Krok... jde proti aktérům podezřelým z obcházení sankcí ze zemí od Spojených arabských emirátů po Švýcarsko,” uvádí AP.