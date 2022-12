Belgie od dubna zavede daň na soukromá letadla a krátké lety

Belgie uvalí nové daně na starší a hlučnější letadla, soukromé letouny a krátké lety. Cílem je snížit hluk a znečištění ovzduší. Informuje agentura Reuters.

V současné době musí letadla využívající bruselské letiště platit daň stanovenou podle úrovně hluku při startu a přistání. Dosud byla od této daně osvobozena malá letadla, jako jsou soukromé tryskáče.

Nové daně, které mají platit od 1. dubna 2023, se nebudou odvíjet jen od hlučnosti letounu, ale budou také záviset na tom, jak moc daný stroj znečišťuje ovzduší a jaká je jeho destinace. Poplatky se zvýší u letů kratších než 500 kilometrů.

„Hluková zátěž, kterou zažívají obyvatelé v blízkosti bruselského národního letiště, ať už žijí ve Vlámsku, Bruselu nebo Valonsku, nemůže zůstat taková, jaká je,“ uvedl v prohlášení místopředseda vlády a ministr dopravy Georges Gilkinet.

Ačkoli na úrovni EU zatím neexistuje žádné nařízení, které by uvalovalo daně na firemní letadla kvůli emisím skleníkových plynů, Francie tuto myšlenku prosazuje již od léta.

