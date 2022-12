Bude líp. Aerolinky se příští rok vrátí k zisku, zní odhad

Letecký průmysl bude příští rok díky oživení po omezeních způsobených pandemií poprvé od roku 2019 ziskový. Ve své zprávě to odhaduje Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu.

Letecký průmysl bude příští rok díky pokračujícímu oživení po dvouletých omezeních způsobených pandemií poprvé od roku 2019 ziskový. Ve své zprávě to odhaduje Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). Čistý zisk aerolinek odhaduje na 4,8 miliardy USD (111,1 miliardy korun) po letošní ztrátě 6,9 miliardy USD. Letecké společnosti v příštím roce přepraví podle odhadu více než čtyři miliardy cestujících.

Aerolinky přišly v letech 2020 a 2021 kvůli pandemii o desítky miliard USD. Letecká doprava se ale už částečně zotavila, což způsobilo problémy některým letištím.

Problémy nezmizí

IATA vylepšila svůj výhled na letošní i příští rok. Původně čekala, že aerolinky za letošní rok vykážou ztrátu 9,7 miliardy USD. Uváděla také, že v příštím roce budou aerolinky „na dosah” zisku.

„To je velký úspěch, vzhledem k rozsahu finančních a ekonomických škod způsobených pandemickými omezeními nařízenými vládou,” komentoval předpokládaný návrat k zisku v příštím roce generální ředitel IATA Willie Walsh. Varoval ale, že mnoho leteckých společností bude mít problémy i v příštím roce, mimo jiné kvůli regulacím, vysokým nákladům a nejednotným vládním opatřením.

IATA upozornila, že její prognóza vychází z předpokladu, že Čína se začne postupně znovu otevírat mezinárodní dopravě a zmírní domácí politiku nulové tolerance covidu-19. Pokud by se tak nestalo, mělo by to vliv na ziskovost společností. Dalším rizikem pro výhled na příští rok je propad některých ekonomik do recese.

IATA podle svých internetových stránek sdružuje zhruba 300 leteckých společností ze 120 zemí, které se na celosvětové letecké přepravě podílejí přibližně 83 procenty. Mezi členy sdružení patří také České aerolinie a Smartwings.