Apple mění pravidla a nabízí spořící účet. Nejvýhodnější na trhu

Americká technologická společnost Apple má již za pár týdnů představit revoluční novinku v podobě náhlavního setu pro virtuální realitu. A údajně má jít o nejdůležitější produktovou novinku od uvedení Apple Watch. Mnohem tišeji pak Apple zavádí mnohem revolučnější novinku, která může ohrozit budoucnost bank – zavádí spořicí účet.

Američtí uživatelé Applu to již znají. Jednou ze služeb, které cupertinská společnost svým domovským zákazníkům nabízí, je kreditní karta Apple Card. Díky ní mohou výhodně nakupovat zboží a služby s nejrůznějšími slevami a využívat i dalších benefitů. Nyní se k benefitům podle serveru CNBC přiřadí i zcela zásadní novinka – spořicí účet. Pořádně výhodný spořicí účet.

Podle informací CNBC bude aktuální sazba na tomto účtu 4,15 procenta. Průměrné úročení na podobných typech účtů přitom podle vládní agentury Federal Deposit Insurance Corporation činí 0,35 procenta. U tradičních bank se na podobné úroky dostanou jen střadatelé, kteří si uloží vyšší částky (většinou minimálně 5000 dolarů).

Výhodou aktuálního účtu, který pro Apple zřídila banka Goldman Sachs, je to, že se tímto úrokem zhodnocuje jakákoli částka.

„Apple si tím výrazně posiluje svůj vlastní peněžní ekosystém,“ domnívá se Kevin Stankiewicz ze CNBC.

Pro vyšší finanční gramotnost

Apple při uvedení nového produktu uvedl, že jeho cílem je podpořit finanční gramotnost svých uživatelů.

„Tento účet nabídne našim uživatelům možnost využít ještě více výhod Apple Card a zároveň mohou šetřit peníze každý den. Chtěli jsme vytvořit nástroj pro zdravější finance všech uživatelů. Zároveň jim umožní velmi snadno posílat, utrácet i šetřit peníze přímo v jedné aplikaci,“ uvedla Jennifer Bailey, viceprezidentka Applu pro Apple Pay a Apple Wallet.

Výhodou novinky má být zejména automatické ukládání veškerých peněz právě na tomto spořicím účtu.

V praxi by to tedy mělo vypadat tak, že když vám někdo pošle peníze prostřednictvím této aplikace, peníze se vám rovnou připíšou na spořicí účet s výhodnějším úrokem. Maximální částka, kterou může uživatel na účtu zhodnocovat, činí 250 tisíc dolarů.

