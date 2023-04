Bloomberg: Apple chystá největší produktový launch za dekádu

Společnost Apple a její šéf Tim Cook na červnové konferenci WDC (Worldwide Developers Conference) chystá jeden ze svých největších produktových startů v historii. Podle agentury Bloomberg firma veřejnosti představí dlouho očekávaný headset pro smíšenou realitu (AR), nové Macbooky, podle dosavadních informací také oznámí otevření dalších Apple Storů v Indii.

Mimochodem, s oficiálními Apple obchody v Indii to bude „zajímavé“ již toto úterý, kdy by mělo dojít k otevření prvního obchodu firmy v zemi v Bombaji, 20. dubna pak má první zákazníky přivítat také obchod v Novém Dillí.

WDC se ponese v „silně produktovém duchu“, protože firma odhalí „hvězdu večera“ – AR headset, který tak bude znamenat vstup Applu do nové produktové kategorie. Něco takového Apple neučinil takřka dekádu. Vývojáři softwaru se mohou těšit na nový operační systém xrOS, představen by měl být nový operační systém pro iPhony, iPady i čtrnáctá iterace macOS. Zásadním překopáním měl projít také operační systém chytrých hodinek watchOS.

Právě uvedení AR headsetu je nicméně podle analytiků stěžejní pro další směr firmy. „Apple si tak chystá půdu na dobu „post-iphonovou“,“ nechal se ve své analýze slyšet jeden z hlavních technologických korespondentů Bloombergu Mark Gurman. Podle jeho zdrojů se řada ředitelů ve firmě obává, nebo je už víceméně smířena s tím, že AR headset bude mít pomalý start. Stále ale prý věří, že „má šanci postupně nahradit iPhony“.

Uvedení nových Macbooků by mělo rovněž nést menší „kaňku“ – Apple totiž velmi pravděpodobně předvede to, co s posledními čipy Bionic – do nových produktů nepoužije jejich nejnovější verze křemíku. Gurmanovy zdroje tvrdí, že nepůjde o stroje s novou generací „applích“ čipů M3, nicnémě o zařízení s iteracemi stávajících čipů M2. Řada novinářů a tech reviewerů toto chování firmy vysvětluje její „velmi pohodlnou“ pozicí na trhu z hlediska výkonu jejího křemíku, který v mobilních kategoriích dlouhodobě dominuje.

Oproti tomu v kategorii osobních počítačů má Apple co dohánět. Firma v prvním kvartálu přišla o 40 procent svých pozic na trhu s PC, a tak bude mít co napravovat.