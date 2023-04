Virgin Orbit miliardáře Bransona vyhlásila v USA bankrot, firma hledá kupce

Společnost Virgin Orbit britského miliardáře Richarda Bransona vyhlásila ve Spojených státech bankrot. Firma usiluje o prodej majetku, a proto dál hledá kupce. Minulý týden podnik oznámil, že propustí zhruba 85 procent z celkových 750 zaměstnanců. V dokumentech pro konkurzní řízení teď firma uvedla, že k loňskému 30. září měla aktiva přibližně za 243 milionů dolarů (5,2 miliardy korun) a dluh 153,5 milionu dolarů.

Reklama

Virgin Orbit se zabývá vypouštěním komerčních satelitů a je sesterskou společností firmy Virgin Galactic, která působí v sektoru vesmírné turistiky. V lednu se firmě nevydařila mise, jejímž cílem bylo vynést z Británie devět malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země. Neúspěch byl pro firmu velkou ranou a prohloubil její finanční potíže.

Jeff Bezos pošle partnerku do vesmíru. Poletí s ženskou posádkou Enjoy Partnerka amerického miliardáře Jeffa Bezose se chystá na let do vesmíru, a to s posádkou tvořenou výhradně ženami. Pilotka vrtulníku Lauren Sánchezová o svých plánech mluvila v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal. Raketou Bezosovy společnosti Blue Origin se má začátkem příštího roku do vesmíru vydat šest žen, jejich jména chce Sánchezová zveřejňovat postupně. ČTK Přečíst článek

„V této fázi jsme přesvědčeni, že postup podle kapitoly 11 představuje nejlepší cestu k vytipování a dokončení výhodného prodeje s maximálním ziskem,” uvedl generální ředitel Virgin Orbit Dan Hart. Kapitola 11 amerického insolvenčního zákona firmu chrání před nároky věřitelů a dává jí čas na reorganizaci.

Od listopadu do března poskytla Bransonova společnost Virgin Group firmě pro vypouštění satelitů 50 milionů dolarů prostřednictvím úvěru zajištěného vybavením a dalším majetkem firmy Virgin Orbit pro případ bankrotu. Virgin Orbit, kterou zhruba ze 75 procent vlastní Virgin Group, se po lednovém selhání rakety snažila najít nové financování.

Virgin Orbit miliardáře Bransona na vrchol nedosáhla. Propustí téměř všechny zaměstnance a ukončí provoz Zprávy z firem Vesmírná společnost Virgin Orbit britského miliardáře Richarda Bransona propustí 85 procent zaměstnanců. Firma o tom informovala v oznámení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Firma, které se nepodařilo získat finance, podle médií v brzké době zastaví činnost. Stanici BBC bezprostředně na žádost o komentář neodpověděla. ČTK Přečíst článek

Reklama

V polovině března zastavila Virgin Orbit provoz a propustila téměř všechny zaměstnance, aby šetřila finance. Bransonova investiční společnost Virgin Investments tehdy vložila do Virgin Orbit zhruba 10,9 milionu dolarů (více než 235 milionů Kč) na financování odstupného a dalších nákladů souvisejících se snížením počtu zaměstnanců. Virgin Orbit očekává, že platby propuštěným zaměstnancům a další náklady budou činit přibližně 15 milionů dolarů. Virgin Investments poskytne společnosti Virgin Orbit další úvěr 31,6 milionu dolarů.

Musk a SpaceX si může oddychnout. Bransonova vesmírná mise skončila neúspěchem, akcie padají Zprávy z firem První pokus společnosti Virgin Orbit miliardáře Richarda Bransona vyslat do vesmíru satelity ze zemí mimo USA a první ze západní Evropy selhal. To znamená ránu pro Bransonovy ambice konkurovat na rychle rostoucím trhu komerčně vypouštěných satelitů. Akcie firmy na neúspěch zareagovaly propadem o dvacet procent, uvedl deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

Tržní hodnota společnosti Virgin Orbit v pondělí činila zhruba 65 milionů dolarů. Před dvěma lety přesahovala tři miliardy dolarů.

Na rozdíl od některých konkurentů, kteří odpalují rakety ze země, Virgin Orbit používá techniku ​​známou jako letecký start, při které je její raketa LauncherOne vysazena ve velké výšce zpod křídla upraveného letadla Boeing Co. 747. Virgin Orbit úspěšně zahájila svou první misi na oběžnou dráhu v lednu 2021 a dokončila čtyři úspěšné lety do roku 2022.