Allianz ruší tisíce pracovních pozic v zákaznické podpoře

Profimedia
ČTK
ČTK

Německá Allianz plánuje propustit až 1800 zaměstnanců z divize Allianz Partners. Důvodem je rychlý nástup umělé inteligence, která přebírá úkoly pracovníků v call centrech.

Německá pojišťovna Allianz plánuje propustit až 1800 zaměstnanců v divizi Allianz Partners, která se specializuje na cestovní a automobilové pojištění. Pracovní místa by mohla zaniknout hlavně v call centrech. Na vině je stále širší využívání umělé inteligence (AI). S odvoláním na informované zdroje o tom informuje agentura Reuters a německá média.

Allianz Partners zaměstnává celkem 22 600 lidí, z toho zhruba 14 tisíc se věnuje vyřizování dotazů a reklamací zákazníků po telefonu. Propouštění se má uskutečnit v příštích 12 až 18 měsících, a to v několika zemích.

Firma plány nekomentuje

Pojišťovna žádné konkrétní plány na snižování počtu pracovních míst nepotvrdila, ale ani je nevyvrátila. Mluvčí uvedla, že Allianz Partners aktivně zkoumá, jak technologické změny ovlivní zaměstnance, což by mohlo mít dopad i na pracovní pozice. Firma také jedná s odbory, jednání jsou ale důvěrná a společnost proto nemůže poskytnout žádné další komentáře.

Automatizace ve financích sílí

Ve finančním sektoru se už několik let mluví o tom, že automatizace a digitalizace by mohla nahradit řadu pracovních míst. Allianz v uplynulých deseti letech najímala a přijala celkem 9000 nových zaměstnanců. Podle výroční zprávy pracovalo na konci roku 2024 pro firmu po celém světě 156 626 lidí.

Společnost Allianz působí také v České republice, kam vstoupila v roce 1993. Postupně si na českém trhu vybudovala pozici jedné ze tří největších pojišťoven.

