Advokát: Pozor na inflační doložku v nájemních smlouvách. Často je neplatná

Pokud je formulace inflační doložky neurčitá, tak je doložka neplatná. S aktuální výší inflace tak může pronajímatel přijít o značné sumy a naruší se vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem, varuje advokát Pavel Strnad. A jak má správná doložka vypadat?

S novým rokem často dochází k navyšování nájmů kvůli inflaci. Zatímco ještě před rokem inflačním doložkám ve smlouvách nikdo moc pozornosti nevěnoval, obrovský růst inflace ukázal jejich význam. Typickým příkladem jsou nájemní smlouvy. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, velice často jsou přitom inflační doložky neplatné, protože nejsou správně formulované.

„Pokud je formulace inflační doložky neurčitá, tak je doložka neplatná. S aktuální výší inflace tak může pronajímatel přijít o značné sumy a naruší se vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem. Neurčitost přitom může být způsobena jen a pouze formulačními nepřesnostmi či chybami,“ říká Strnad a dodává: „Pozor by si měli dát nejen pronajímatelé, ale i nájemci – ti by si měli v případně platné inflační doložky zase ověřit použití správné výše inflačního indexu.“

Formální náležitosti doložky

Správná inflační doložka musí zahrnovat minimálně tyto tři body: datum zvýšení – například k 1. lednu nebo k výročí uzavření smlouvy. Za druhé proces, jak k navýšení dochází – například na výzvu pronajímatele nebo automaticky. A dále konkrétní inflační ukazatel, o který má být plnění navýšeno, protože ujednání o navýšení pouze o „inflaci“ je neurčité.

„Jako konkrétní inflační ukazatel je možné použít jeden z nejčastěji používaných indexů spotřebitelských cen zveřejňovaný Českým statistickým úřadem nebo Eurostatem. Je však třeba dát pozor, pravidelně zveřejňovaných indexů je hned několik a mohou se snadno plést. Jejich jasná a srozumitelná volba je přitom pro platnost celé inflační doložky to nejzásadnější,“ dodává Strnad.

Jak vypadá neurčitá, a proto neplatná inflační doložka?

Například takto: „Výše nájmu zůstává pevná po dobu prvního roku trvání této Smlouvy. Po každém dalším roce si pronajímatel vyhrazuje právo na zvýšení nájemného v následujícím roce nebo na další nájemné období o částku, která odpovídá plné výši inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo Českou národní bankou."

A co na to advokát? „U této doložky není jasné, jaká konkrétní míra inflace má být použita – za jaké období, oproti jakému období, Český statistický úřad zveřejňuje několik různě stanovovaných indexů. Taková doložka je tedy neurčitá, a tak i neplatná. Nájemné by nešlo v takovémto případě automaticky navýšit o inflaci,“ uzavírá Strnad.

