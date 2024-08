Investiční bankéřka Osvaldová: Nekupujte to, co je na vás moc agresivní

Nejlepší je začít s pravidelnou investicí. Moc nad tím nepřemýšlet a každý měsíc dát stranou nějakou částku, klidně nižší, ideálně po výplatě, protože moje heslo je, co investuji, to neutratím, říká Lucie Osvaldová, výkonná ředitelka a členka představenstva Raiffeisen investiční společnosti. „Investování není zdaleka tak složité, jak se prezentuje. Důležité je naučit se brát investování jako něco úplně normálního, co je běžnou součástí života,“ dodává bankéřka v rozhovoru, který vedla investiční expertka a spolupracovnice newstream.cz Marika Čupa.

V investičním světě se pohybujete přes dvacet let. Jaké jsou z vaší zkušenosti nejdůležitější zásady pro dlouhodobé investování?

V investování vnímám pár hlavních zásad, které je dobré dodržovat. Za prvé diverzifikovat, za druhé nekupovat to, co je na mě moc agresivní, za třetí vědět, že trhy se pohybují nahoru i dolů a počítat s tím dopředu. Za čtvrté vědět o tom, že v průběhu života mohu k investovaným penězům přidat další peníze či naopak v případě potřeby část peněz odebrat. A za páté, zásadní je pracovat s investováním jako s něčím úplně normálním, co je běžná součást života. Ideální je, když se z investování stane pravidelná rutina podobně jako když chodíme pravidelně k lékaři nebo vybíráme dovolenou.

Řada lidí za investování považuje i to, že má peníze na spořicím účtu. Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

Když spoříte, máte vysokou jistotu, že o své peníze nepřijdete, ačkoli se samozřejmě ve výjimečných případech může něco stát i s bankou, což jsme viděli na nedávném příkladu Sberbank. U spoření jako klient znáte všechny podmínky dopředu, víte výši úroku a víte tedy, kolik peněz na konci spoření bude mít. U spořících účtů znáte svůj výnos, u investování máte vždy nejistotu, jaký bude výsledek. V investování platí pravidlo, čím vyšší pravděpodobný výnos, tím vyšší riziko, tzn. nejistota s ním spojená.

Jak je to s termínovanými vklady? Ty jsou v Česku díky vysokým úrokovým sazbám hodně oblíbené. Když mám peníze na termínovaném vkladu, je to už investování, nebo je to spoření?

I termínované vklady jsou stále ještě spoření. Ale myslím, že mít nějaké peníze na termínovaném vkladu je dobrý krok, protože už máte nějakou disponibilní částku, se kterou se dá pracovat. Když se podíváme na různé průzkumy, řada lidí a domácností nemá nic uspořeno a nemají žádnou rezervu, to vnímám jako velký problém. Takže pokud máte peníze, byť na termínovaném vkladu, je to dobrý začátek, protože s těmito penězi můžete dál pracovat. Důležité ale je vždy mít část peněz jako rezervu.

Z průzkumů vychází, že lidé často neinvestují proto, že se bojí, že přijdou o peníze. Proto možná mají peníze v bance nebo na spořících účtech.

Určité riziko k investování nedílně patří. Ale rozhodně je lepší z dlouhodobé perspektivy investovat než nedělat nic. To je důležité si uvědomit, protože lidé, kteří mají peníze na bankovních účtech a bojí se investovat, protože by přišli o peníze, tak o své peníze vlastně přichází, protože hodnotu peněz jim snižuje inflace.

Sama investujete od roku 1999, takže investování je už dlouho běžnou součástí vašeho života. Jak vnímáte ženy jako investorky?

Z mojí zkušenosti se ženy bohužel často bojí. Hodně z nás se se bojí udělat ten první krok. Máme pocit, že je to něco hodně složitého, že musíme mít hodně peněz, že investování není pro každého a že musíme mít na investování dostatek času.

Co byste poradila ženám, které se bojí nebo mají pocit, že investování je pro ně moc složité?

Nejlepší je začít jako první krok s pravidelnou investicí. To znamená, moc nad tím nepřemýšlet a každý měsíc dát stranou nějakou částku, klidně nižší, ale ideálně po výplatě, protože moje heslo je, co investuji, to neutratím. Takto si postupně zjistit, jakým způsobem se investice chová, co se může stát, jestli se vůbec může něco stát, protože možná si vyberu investici tak, že budu příjemně překvapená, a to, čeho jsem se bála, se třeba vůbec nestane. Zásadní je investování si prakticky osahat, protože teoreticky o tom můžeme mluvit, ale praxe je něco jiného. A když vám v investování něco nebude vyhovovat, tak si to prostě upravíte.

Investovat se dá už za drobné

Vidíte nějaké rozdíly mezi tím, jak investují ženy a jak muži?

Z průzkumů vychází, že ženy jsou opatrnější, konzervativnější, což je ale v dlouhodobém horizontu jejich výhoda. Ženy se rozhodují pomaleji, ale zase na druhou stranu, pokud už se rozhodnou, tak pak většinou nepanikaří v případě, že se něco stane. Ženy také nebývají tak aktivní a nepřeskakují v investicích zprava doleva. Možná na to nemají čas, možná nemají chuť, ale díky tomu se z investování stává vytrvalostní běh a tohle je to, co činí ženy v investování dlouhodobě úspěšnější.

Lidé si často myslí, že aby mohli začít investovat, musí mít hodně peněz. Kolik peněz vlastně potřebuji, abych mohla začít investovat?

Investovat můžete od malých částek. Třeba podílové fondy se prodávají od sta korun, takže investovat může opravdu každý. Spousta z nás chodí kolem investic velice blízko a ani si toho možná nevšimne, to je třeba příklad zaměstnaneckých akcií, které může řada lidí kupovat. Ale opět je to o tom, aby se o investování více mluvilo. Když se o investování bude více mluvit, když se z toho stane normální téma, začneme si mnohem více všímat příležitostí, které jsou kolem nás.

Co radíte lidem, kteří chtějí s investováním začít?

Když někdo chce začít investovat a neví, kde začít, tak myslím, že když začne u nějaké důvěryhodné instituce a vybere si konzervativní instrument, i kdyby to mělo být nějaké předpřipravené portfolio, tak tím relativně minimalizuje riziko chyb. Je fajn nevzít všechny peníze a nedat je do první investice, ale začít postupně, abyste měli možnost vyzkoušet si, jestli vám to vyhovuje nebo ne. Důležité je ale začít.

Pro newstream.cz Marika Čupa, fin4elle

