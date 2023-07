Zelenskyj se z Prahy přesunul na Slovensko. Perspektiva Ukrajiny je v NATO, řekla Čaputová

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel na návštěvu Slovenska. Odpoledne ho slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uvítala na nádvoří prezidentského paláce v centru Bratislavy. Zelenskyj se při své první návštěvě Slovenska od loňské invaze Ruska na Ukrajinu sejde také se slovenským premiérem Ľudovítem Ódorem a předsedou parlamentu Borisem Kollárem. Po společném jednání Čaputové se Zelenským oba vystoupili na tiskové konferenci. Perspektiva Ukrajiny je v NATO, spravedlivý mír musí respektovat územní celistvost Ukrajiny, řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Čaputová také ohlásila spolupráci obou zemí při výrobě munice či vývoji nového typu houfnice. Zelenskyj poděkoval za slovenskou solidaritu a pomoc Ukrajině, která se od loňského února brání ruské invazi.

"Nikoliv Rusko či jiná země má rozhodovat o členství suverénního státu v nějakém společenství, ale má to být rozhodnutí tohoto suverénního státu a samozřejmě zemí, které toto společenství tvoří," prohlásila Čaputová. Dodala, že od nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance očekává poskytnutí vize Kyjevu o jeho členství v organizaci po ukončení války na Ukrajině a také prohloubení praktické a politické spolupráce mezi NATO a Ukrajinou.

Zelenskyj řekl, že by uvítal, kdyby NATO, jehož vrcholná schůzka se uskuteční příští úterý a středu ve Vilniusu, poskytlo jeho zemi záruky do té doby, než se stane členem aliance.

Podle Čaputové Ukrajina jako oběť nevyprovokované agrese má plné právo očekávat pomoc ze zahraničí; prezidentka zároveň vyjádřila přesvědčení, že Kyjev bude úspěšný ve své obraně.

Čaputová oznámila, že Slovensko a Ukrajina budou spolupracovat při výrobě munice a také nového typu houfnice a že slovenské firmy se zapojí do odminování ukrajinského území. Slovensko v rámci komerčního kontraktu už dodalo Ukrajincům samohybné houfnice Zuzana 2 vlastní produkce a vyrábí odminovací systémy.

Slovensko podle Čaputové masivně vojensky pomáhalo Ukrajině, které už poskytlo to, co bylo možné předat. Bratislava dříve darovala Kyjevu například stíhačky MiG-29, systém protivzdušné obrany S-300, bojová vozidla pěchoty, odminovací zařízení a vrtulníky.

Zelenskyj dnes přiletěl na Slovensko českým vládním speciálem z Prahy, kam zavítal už ve čtvrtek večer a kde se postupně sešel s vrcholnými českými politiky.

Bývalý slovenský premiér a šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico, jehož strana se těší největší popularitě před zářijovými předčasnými parlamentními volbami na Slovensku, se dříve během dnešního dne podle slovenských médií postavil proti vstupu Ukrajiny do NATO. Expremiér novinářům také řekl, že je důležité poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, podle něj by ale Ukrajina měla být nárazníkem mezi Ruskem a aliancí. Fico rovněž dlouhodobě odmítá dodávky zbraní, které po zahájení ruské invaze poskytlo Ukrajincům mimo jiné Slovensko.