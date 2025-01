Šéf Zátiší Group: Úspěch a neúspěch jsou dvě strany téže mince

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl moderovat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Server Newstream.cz je mediálním partnerem akce, na které hovořil i zakladatel a prezident gastronomické společnosti Zátiší Group Sanjiv Suri.

Reklama

Sanjiv Suri do Prahy poprvé přijel na počátku 90. let a okamžitě mu učarovala. Po zkušenostech se špičkovou světovou gastronomií tu založil svou první restauraci, Vinárnu v Zátiší. „Českou republiku považuji za svůj domov. Mým největším životním štěstím jsou mé čtyři děti Virat, Jacqueline, Shaan a Jasmine,“ říká.

Sanjiv není jen úspěšným podnikatelem, ale i významným donátorem organizací UNICEF, Lékaři bez hranic nebo Člověk v tísni. Svůj životní sen dle svých slov žije dnes a denně, i když to někdy není vůbec jednoduché. Na zvládání obtížných situací jej ale od dětství připravoval dědeček, který mu říkal: „Když se věci nedaří, tak je to příležitost, aby se s tím pracovalo. Z úspěchu se člověk nepoučí. Nejdříve jsem to nechápal, ale život mu následně ukázal, že úspěch a prohra jsou dvě strany téže mince.“

video Tereza Maxová: Péči o děti jsme postupně rozšířili po celé republice Leaders Tereza Maxová byla hostem podcastové série rozhovorů Kataríny Krajčovičové, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle, na které se mediálně podílel server Newstream.cz. Katarína Krajčovičová, Michal Nosek Přečíst článek

Rozvod ho vyřadil na měsíce

Za nejhorší situaci, kterou prožil, označuje rozvod v roce 2005, kdy nevěděl kam žena s dětmi odešla. Tehdy poznal opravdový smutek. „Devět měsíců jsem byl mimo provoz,“ hodnotí tehdejší situaci. Dle svých slov ji však potřeboval poznat. „Stresující zážitky jsou pro další život důležité a já bych ve svém životě nic neměl,” říká. Za další tvrdou životní i profesní zkoušku považuje covidovou dobu, která gastronomii zasáhla snad nejvíce ze všech oborů. Obří propad tržeb, k němuž v pandemii došlo, postihl i jeho skupinu Zátiší. Z osmdesáti milionů se rázem propadly na půl milionu z rozvozu jídla v krabičkách. To na provoz gastronomického a cateringového impéria nestačilo.

Reklama

Čtyři následné měsíce tak byl naprosto zničený a nechtěl ani s nikým mluvit. Musel však činit krizová rozhodnutí, aby podniky zachránil. Toho se týkalo i propuštění zaměstnanců. „Před pandemickou krizí jsme měli 389 zaměstnanců. Při novém startu jen 165. V době covidu museli odejít i zaměstnanci, kteří v Zátiší pracovali přes dvacet let, což mě následně moc mrzelo a znovu bych to neudělal,“ popisuje období nedávné gastronomické temnoty. Stres ale je dle něj k životu patří a jedná se jen o rozdíl mezi pocitem očekávání a realitou.

Na překonání těžkých dob tak našel i svůj recept. Tím je pozitivní přístup a myšlení, což je ale obtížné a dá velkou práci. „Svaly máte jen tehdy, když poctivě a těžce cvičíte. Samozřejmě můžete od bolesti utéct, což je sice jednoduché, ale k ničemu. Záleží na každém, jak se ke krizové situaci postaví. Zda vybere správné rozhodnutí, které bolí, nebo vyberete to,“ popisuje své životní motto a k zamyšlení dodává: „Máte zeď ze sta cihel. Devadesát devět je perfektně usazených, ale jedna nesedí. Teď je na nás, jak se k tomu postavíme. Můžeme být spokojení, že devadesát devět cihel je v pohodě, nebo se rozčilovat nad tou jednou špatnou, nebo to vůbec neřešit. To si musí každý vybrat sám. To je konkrétní svobodná volba,“ uzavírá své vyprávění.

Cena Good Company Circle Awards už zná vítěze Filantropie Oboustranně výhodné a prospěšné pro celou společnost – takové jsou vítězné spolupráce GCC Awards. První místo obsadila nezisková organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) a Equal Pay Day, která podporuje diskusi o férovém odměňování žen v České republice. Evropskou cenu získaly spolupráce ŽIVOTa 90 s JTI a Nadace Terezy Maxové s ING Bank. Předání ocenění bylo součástí největší konference o udržitelném podnikání Good Company Circle, která se konala 10. října v pražské Galerii Mánes. nst Přečíst článek