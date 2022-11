Zaberete? Nebo jdete? Odpověď chci do čtvrtka, vyzval Musk zaměstnance Twitteru

Jeden jediný klik rozhodne o osudu zaměstnanců Twitteru, kteří přestáli první vlnu padáků. Nový majitel a šéf sociální sítě Elon Musk jim zaslal e-mail s odkazem, na němž mají odsouhlasit nové pracovní podmínky. V nich se mimo jiné zavazují k mimořádnému pracovnímu nasazení, kdy přesčasy budou nový standard. Pokud na podmínky nepřistoupí, budou muset Twitter opustit s tříměsíčním odstupným v kapse.

Miliardář Elon Musk vyzval zbývající zaměstnance internetové společnosti Twitter, aby se zavázali k mimořádnému pracovnímu nasazení a přesčasům, nebo podnik opustili. Vyplývá to podle médií z e-mailu, který zaměstnanci obdrželi. E-mail vyzývá zaměstnance, aby do čtvrtečního večera kliknutím na přiložený odkaz potvrdili, že chtějí přistoupit na nové podmínky v podniku. V opačném případě podle e-mailu dostanou tříměsíční odstupné.

„Abychom vybudovali přelomový Twitter 2.0 a uspěli v rostoucí konkurenci, budeme muset být extrémně tvrdošíjní. To znamená pracovat více hodin a s vysokou intenzitou,” napsal Musk v e-mailu.

Musk koncem října koupil společnost Twitter za 44 miliard dolarů (více než bilion korun). Začátkem listopadu pak přikročil k rozsáhlému snižování počtu pracovních míst, v jehož rámci propustil polovinu ze 7500 zaměstnanců podniku, připomněl list The Guardian.

Podle Muska firma prodělává čtyři miliony dolarů denně a potýká se s masivním poklesem příjmů v důsledku tlaku aktivistů na inzerenty, aby na tuto platformu neumisťovali reklamu. Řada významných podniků, včetně největší americké automobilky General Motors, pozastavila reklamu na síti společnosti Twiiter kvůli obavám, že nový majitel by mohl uvolnit pravidla pro regulaci obsahu, což by mohlo podpořit nenávistné projevy na síti.

Musk po dokončení převzetí Twitteru rozpustil devítičlennou správní radu a stal se jediným ředitelem podniku. Ve středu nicméně podle agentury Reuters uvedl, že hodlá snížit množství času, který podniku věnuje, a najít pro něj nového šéfa. Dodal, že tento týden hodlá dokončit organizační restrukturalizaci firmy.

Musk, který je rovněž šéfem automobilky Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 189 miliard dolarů (zhruba 4,4 bilionu korun).

