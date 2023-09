Tech guru Fabrice Biundo: České firmy si umělou inteligenci teprve osahávají. Investice budou obří

Dlouhá léta se Fabrice Biundo pohyboval v českém mediálním prostředí. Podílel se na uvedení značky Vogue na český trh, poté se ale rozhodl naplno věnovat své opravdové vášni – kreativitě, technologiím, inovacím. Nastoupil do společnosti Yord, která se chce stát jedním z lídrů vývoje v segmentu rozšířené reality. A v současnosti je vizionář Fabrice kreativním konzultantem v oblasti umělé inteligence. „České společnosti jsou v tuto chvíli v ‚edukační fázi‘. Takže se hodně rychle učí spřátelit se s možnostmi a výhodami AI. Tomu odpovídají i nižší investice, které zatím nejsou srovnatelné s USA a nadnárodními korporacemi. Ale přeci jen už tu investice jsou.“

V kreativním průmyslu se pohybujete již dlouhou dobu. Jak jste se dostal k AI?

Moje cesta od kreativního průmyslu k umělé inteligenci byla sice dlouho nenápadná, ale přesto hluboce zakořeněná v podstatě mé profesní dráhy. Už jako Chief Business Officer v Lagardère CZ a posléze jako CEO Vogue CZ jsem byl známý tím, že jsem se snažil využívat vždy těch nejnovějších technologických vymožeností. To jsem prostě já. A i v těchto velkých skupinách se nám dařilo dělat věci, které hodně předbíhaly dobu.

S Elle jsme například použili první QR kód, který v časopisu ukázal interaktivní módní prvky, ve Vogue jsme uspořádali vůbec první AR módní přehlídku, v níž jsme využili motivů z našeho prvního čísla věnovaného Sametové revoluci. V době, kdy jsme to zkusili, přitom nikdo další o ničem takovém ani neuvažoval.

Přeci jen to je ještě daleko ke klasické umělé inteligenci.

Vzhledem k tomu, jak se moje kariéra kolem technologií točila, rozhodl jsem se naplno vstoupit do tech sektoru. V jedné z předních AR/VR společností světa, Yord, jsem piloval své schopnosti a znalosti v rozšířené realitě a umělé inteligenci. Vrcholem této cesty byl můj přestup do Ogilvy Consulting jako konzultant inovací, kde se podílím o své znalosti s klienty v celé skupině WWP, což je více než 12 agentur.

Co jim radíte?

Pomáhám jim pochopit tyto nové technologie, propojit tyto vymoženosti s jejich byznysovými cíli a dosáhnout co nejlepších výsledků.

Co konkrétně jim říkáte? A pobírají to?

V tuto chvíli jsou manažeři zvědaví, jak jim možnosti AI mohou pomoci. Proto jsme sestavili workshop, kde je učíme, co AI dokáže, jaké nástroje jsou v současnosti k dispozici a jak by je mohli využít. Samozřejmě nejdříve si s nimi sedneme a probereme jejich potřeby, abychom vytipovali ty správné AI nástroje pro jejich potřeby. Náš cíl je jednoduchý: chceme AI učinit dostupnější a snazší na pochopení, aby firmy díky novým technologiím získaly výhodu ve svém byznysu a aby učinily správná rozhodnutí pro svou budoucnost.

Obálka prvního čísla magazínu Newstream CLUB Newstream