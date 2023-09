Michaela Bakala: Psychologii používám celý život. Tak jsem ji začala studovat

Podle statistik je přede mnou třicet let práce. Rozhodla jsem se vrátit do školy a jít studovat psychologii. Možná si založím kliniku, říká podnikatelka a filantropka Michaela Bakala. S padesátkou podle ní přišel zlom a hledání toho, co dál. Jak všechny talenty a nabyté zkušenosti zúročit. O svém poslání, Jižní Africe, politice, filantropii i dětech hovořila s magazínem Newstream CLUB.

Reklama

Vaše rodina žije v mnoha částech světa. Jak váš život a byznys narušil covid? Předpokládám, že zásah musel být větší než pro podobnou rodinu, která by žila na jednom místě.

Zasáhlo to všechny. Nevím, jak se nám to podařilo, ale tam, kde jsme se potřebovali pohybovat, jsme to nějak vymysleli, prošli jsme všichni covidovým testem. Já jsem vždycky trnula, když jsme měli celá rodina někam letět, že jeden z nás neprojde, a bude to všechno jinak. Nějak se nám tím podařilo proplout. Určitě jsme zvolnili, ukázalo se, že opravdu člověk může být na homeoffice a mít mnoho videokonferencí. Jde to.

Podívejte se na unikátní fotografie ze soukromého archivu Michaely Bakala

Děti byly také po určité období doma a učily se online, což pro nikoho nebylo příjemné, ani pro učitele, ani pro rodiče. Proto jsme zvolili USA, kde se výuka a všechno vrátilo do normálu nejrychleji. Naši blízcí měli strach, jestli neriskujeme. Říkala jsem, že v životě nemůžeme mít všechno. Naštěstí nikdo z nás vážně neonemocněl, prošli jsme tím obdobím víceméně ve zdraví, a díky tomu, že dceři zbývaly už jen dva roky střední školy, tak jsem říkala, že musíme chvíli vydržet v USA.

Proč zrovna Amerika?

Jak se říká, jestli slepice nebo vajíčko: začalo to tím, že nás covid místo do Švýcarska vrhnul do Ameriky, a vzal nám v té době možnost také dlouhodobě pobývat v Jižní Africe. Jestli je to dobře, nebo špatně, těžko hodnotit. Je to tak, jak to je. Děti jsou v Americe spokojené a uvidíme, kde zase za pár let skončíme. Takže toto léto už se stěhujeme do Kalifornie a já jsem v září začala chodit do školy. A děti také. Všichni jsme dělali přijímačky a přehlašovali jsme školy.

Tým newstream.cz pokřtil nový magazín Newstream CLUB Leaders Na slavnostní křest nového magazínu Newstream CLUB přišla řada osobností byznysu i veřejného života. Na dobročinné účely se vydražilo 101 tisíc korun. nst Přečíst článek

Vím, že jdete studovat psychologii. Na jakou univerzitu?

Jdu studovat na The Wright Institute v Berkeley. Je to dvouleté magisterské studium, které se věnuje rodinné terapii a psychologii. Těším se moc a současně jsem na to hodně zvědavá. Rozhodla jsem se pro to, když jsem tak nějak začala přemýšlet, co bych ještě v životě chtěla. Před dvěma lety jsem oslavila padesátiny, tak na mě dopadla nějaká taková přehodnocovací myšlenka. Byznys už jsem dělala, filantropie je rozjetá, děti už mám téměř odrostlé, i když ta práce samozřejmě nikdy nekončí. Přemýšlela jsem, čím naplním zbytek svého života. Říkala, jsem si, sami podporujeme studenty na zahraničních univerzitách, tak proč také studium ve Spojených státech nevyzkoušet.

A ten obor?

Psychologie je mi pravděpodobně nejbližší. Také je to něco jiného, než kdybych šla studovat medicínu, to je dlouhé a náročné studium, to už by můj mozek asi nezvládnul. Toto si myslím, že bych snad zvládnout mohla. A je to obor, který používám každý den. V komunikaci, v každodenním styku s veřejností, s lidmi, s dětmi, se studenty, při pohovorech, v byznyse při jednáních, kdysi i v politice. Podvědomě ji využívám celoživotně, takže si k tomu jenom získám odborné znalosti a terminologii. Jestli se naučím něco nového? Doufám. Ale zároveň se budu na základě zkušeností doučovat teorii. Někdo se naučí prvně teorii, a pak to jde uplatňovat do praxe. U mě to předpokládám bude v téměř 52 letech kombinace obojího.

Jak náročné je začít studovat po padesátce? Co Michaelu Bakala nyní v životě baví a motivuje? Jak se žije rodině na několika kontinentech? A jak vnímá současné dění ve společnosti? Čtěte rozsáhlý rozhovor s úspěšnou podnikatelkou Michaelou Bakala v novém magazínu Newstream CLUB.

Čtěte magazín Newstream CLUB. K dostání je u všech dobrých prodejců nebo online.

Na pracovním trhu probíhá radikální proměna. Jak na něm uspět? Leaders Pracovat znamená žít. Žít znamená pracovat. Ne kvůli penězům. Kvůli realizaci sebe sama, svého nejlepšího já. To je stále častějším motivem lidí k práci. A tato radikální změna na pracovním trhu bude mít stále větší dopad na společnost a její fungování. Odpovědi přináší hlavní téma nového magazínu Newstream CLUB, který již nyní seženete v trafikách. Stanislav Šulc Přečíst článek

Newstream vydává první číslo magazínu Newstream CLUB, přinese články z Harvard Business Review Leaders Newstream CLUB je nový tištěný byznysově-lifestylový magazín. nst Přečíst článek